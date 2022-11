Czasem jedna literka zmienia wszystko. Tak jest z nazwiskiem norweskiego piłkarza Erlinga Haalanda i szwedzkim regionem Halland, położonym na zachodnim wybrzeżu. Jimmy Sandberg, szef agencji turystycznej Visit Halland napisał list otwarty do kibiców piłki nożnej, by bardziej uważali na to, co wpisują w wyszukiwarce Google lub w mediach społecznościowych. "Mam dość sukcesów Haalanda” – powiedział w rozmowie z dziennikarzami portalu Fotbollskanalen.

Na zdjęciu Norweg Erling Haaland / BERND THISSEN / PAP/DPA Zobacz również: Przez Haalanda w Norwegii zabrakło luksusowych zegarków Erling Haaland odnosi światowe sukcesy w świecie piłki nożnej już od trzech lat. Obecnie Norweg gra w Manchesterze City. W swoim kraju Haaland jest absolutnym celebrytą, ale też międzynarodowe zainteresowanie norweskim napastnikiem wręcz eksplodowało. Jest to utrapieniem dla organizacji turystycznej promującej region Halland w Szwecji. W mediach społecznościowych fani Norwega, a często też komentatorzy sportowi, oznaczają #halland - zamiast poprawnego #haaland - dołączając zdjęcie piłkarza lub zachwycając się jego grą, zamiast na przykład plażami zachodniego wybrzeża Szwecji. "Może to brzmi zabawnie, ale my "toniemy" w efektach jego sukcesów" - powiedział szef organizacji Visit Halland, Jimmy Sandberg, który na LinkedIn opublikował list otwarty do fanów piłki nożnej. Plaża w Tylösand w Halland / Shutterstock "Od dziesięcioleci informujemy świat o Halland, nieocenionej perle szwedzkiego wybrzeża zachodniego. Setki tysięcy turystów odwiedzają nas każdego roku, by cieszyć się piaszczystymi plażami, liściastymi lasami i przytulnymi miasteczkami. Ale ku naszemu rozczarowaniu widzimy, że nasze wysiłki idą na nic. Powodem jest pewien fantastyczny norweski piłkarz" - napisał. "My to Halland. On to Haaland" - podkreślił, mając nadzieję, że fani przyłożą się do poprawnej pisowni nazwiska swojego idola. "Najzabawniejsze byłoby, gdyby Haaland przyjechał do Halland" - zażartował Sandberg w rozmowie z Fotbollskanalen. Jak mówi, wielu Norwegów odwiedza Halland, traktując ten region jako najbliższą riwierę. "Może, jak będzie kiedyś w domu w Norwegii, odwiedzi nas swoją teslą" - dodał. List otwarty przedstawiciela organizacji Visit Halland / LinkedIn / Zobacz również: Hubert Hurkacz pokonał Adriana Mannarino w Paryżu

WTA Finals. Dziś pierwszy mecz Igi Świątek

Świetny występ Semeniuka i Leona w półfinale Superpucharu Włoch

Paul Pogba nie zagra na mundialu. Dramat gwiazdy Francuzów