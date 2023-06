Dziś święto wszystkich ojców w Polsce. Właśnie 23 czerwca obchodzimy w naszym kraju Dzień Ojca. Wszystkim tatom składamy najserdeczniejsze życzenia! I zachęcamy, by włączyli się do naszej zabawy. Chcemy dowiedzieć się od Was, jakie najtrudniejsze pytanie usłyszeliście od swoich dzieci. A może to dzieci same pamiętają, która odpowiedź sprawiła ich tatom najwięcej trudności?

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Dzień Ojca w Polsce obchodzony jest od 1965 roku - zawsze 23 czerwca. W innych krajach ojcowie mają swoje święto w różnych terminach. W Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech jest to 19 marca, czyli dzień świętego Józefa. Na Litwie Dzień Ojca przypada w pierwszą niedzielę w czerwca, a Austrii - drugą. W Niemczech ojcowie świętują w dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, czyli 39. dzień po niedzieli wielkanocnej. Jeśli chodzi o kraje skandynawskie, święto to obchodzone w drugą niedzielę listopada - z wyjątkiem Danii, gdzie Dzień Ojca jest 5 czerwca. W Turcji, Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie Dzień Ojca świętuje się w trzecią niedzielę czerwca.

Dzień Ojca. Historia Dzień Ojca po raz pierwszy obchodzony był w Stanach Zjednoczonych - 19 czerwca 1910 roku w miasteczku Spokane, w stanie Waszyngton. Sonora Smart Dodd, córka weterana wojny secesyjnej Williama Smarta, kiedy dowiedziała się o ustanowieniu 3 lata wcześniej Dnia Matki, postanowiła zorganizować podobne święto dla swojego taty. W ten sposób chciała mu wynagrodzić trud opieki nad rodziną - po śmierci żony samotnie wychowywał sześcioro dzieci. Spotkanie miało charakter lokalny. Mimo że to w USA po raz pierwszy obchodzono Dzień Ojca, przez dziesięciolecia nie istniał on w oficjalnym kalendarzu amerykańskich świąt. Dopiero w 1972 roku oficjalnie Dzień Ojca ustanowił prezydent Nixon. Dzień Ojca 2023. Najtrudniejsze pytania Z okazji Dnia Ojca chcemy zachęcić wszystkich ojców do udziału w naszej zabawie. Jakie najtrudniejsze pytanie usłyszeliście od swojego dziecka? Chodzi nam zarówno o pytania abstrakcyjne, zabawne, zaskakujące, ale także dotyczące poważnych spraw. Podzielcie się z nami tymi wspomnieniami - wpisujcie je w komentarzach na naszym koncie na Facebooku. / RMF FM Dzień Ojca 2023. Najpiękniejsze życzenia Nie macie pomysłu, jakie życzenia złożyć tacie? Mamy dla Was kilka podpowiedzi. W dniu Twojego święta

chciałem Ci powiedzieć,

że jesteś dla mnie

najdroższy pod niebem! Wiemy jak ciężko pracujesz tato!

Bardzo Cię wszyscy kochamy za to

a także za Twe szlachetne serce,

w którym rodzina pierwsze ma miejsce!

W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę

za wiarę, mądrość, ojcowską rękę.

Wysłuchaj życzeń co z serca płyną:

Niech wichury mroźne Ciebie ominą! Dziękuję, że znosiłeś to,

czego nie sposób było znieść,

że robiłeś coś z niczego,

że dawałeś, mając puste kieszenie,

że wybaczałeś, choć nie przepraszałam,

że kochałeś, gdy kochać się nie dało,

że mnie wychowałeś

i że to wszystko Ci się udało. Życzenia za portalem wiersze.co.pl.