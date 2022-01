Dzień Babci i Dziadka już za parę dni. Wciąż nie masz prezentu z tej okazji? Nic straconego. Podpowiadamy jakie upominki sprawdzą się na ostatnią chwilę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Już w najbliższy piątek 21 stycznia przypada Dzień Babci, w sobotę zaś swoje święto obchodzą Dziadkowie. Przygotowaliśmy dla was propozycje prezentów na ostatnią chwilę, które na pewno sprawią im radość.



Prezent dla Babci

- Ramka ze wspólnym rodzinnym zdjęciem - przywoła miłe wspomnienia

- Koc na chłodne zimowe wieczory

- Ręczniki w ulubionym kolorze

- Fartuch w ulubionym kolorze

- Kolorowa pościel

- Dzbanek i kubek lub filiżanka na herbatę

- Kosmetyki - zawsze się przydadzą





Dobrym prezentem dla każdej babci będzie piękny bukiet kwiatów lub kwiat w doniczce.



Prezent dla Dziadka

- Etui na okulary

- Cyfrowa ramka na zdjęcia

- Koszulka Superdziadka

- Kubek dla dziadka

- Karty do gry

- Woda po goleniu

- Szelki męskie dla dziadka



- Prenumerata ulubionego czasopisma



Zabierz babcię do kina lub teatru

Jeśli babcia i dziadek kochają kino, możesz sprawić im miesięczny karnet do kina. Taką możliwość oferują niektóre sieci kinowe.



Możesz też zaprosić babcię i dziadka do teatru - wspólne wyjście na pewno sprawi im radość. Wiele placówek kulturalnych ma już propozycje na Dzień Babci i Dzień Dziadka.



W weekend warto odwiedzić na przykład Muzeum Śląskie w Katowicach. Bilety dla seniorów będą tam za złotówkę. Bezpłatne będzie też dla nich zwiedzanie Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Teatr Muzyczny w Toruniu z kolei przygotował na to święto spektakl z piosenkami Mariana Hemara. A chyba wszyscy znają "Kiedy znów zakwitną białe bzy" czy "Mały gigolo".



W Warszawie razem z dziadkami i babciami można wybrać się na rodzinny spacer i warsztaty przyrodnicze, które przygotowuje pałac w Wilanowie .



Przypomnijmy - Dzień Babci będzie w piątek 21 stycznia, a Dzień Dziadka w sobotę, 22 stycznia.

Cokolwiek wybierzesz, z pewnością uszczęśliwisz swoich dziadków zaskakującym podarunkiem. Pamiętaj, że najlepszym prezentem będzie wspólnie spędzony czas.