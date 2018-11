Imieniny Andrzeja już jutro - a to oznacza, że przed nami niezwykły wieczór pełen magii i wróżb! Andrzejki - znane wcześniej również jako "Jędrzejki" lub "Jędrzejówki" - obchodzone są tradycyjnie w nocy z 29 na 30 listopada: coraz częściej nie tylko przez "panny na wydaniu", ale wszystkich, którzy szukają w swoim życiu szczypty magii i tajemnicy... Przeczytajcie, jakie wróżby zaplanować na wieczór!

Wróżby andrzejkowe pomagają nam dowiedzieć się przede wszystkim, co czeka nas w miłości / Pixabay /

Wróżby andrzejkowe od wielu lat cieszą się w całej Europie niesłabnącym zainteresowaniem. Święty Andrzej jest patronem miłości i zamążpójścia, więc w noc andrzejkową tradycyjnie wróżyły sobie niezamężne kobiety, które miały nadzieję dowiedzieć się, co czeka je w miłości. Obecnie formuła andrzejkowego święta nieco się zmieniła: to przede wszystkim świetny pretekst, by dobrze się bawić, a przy okazji być może poznać swoją miłosną przyszłość.

W ten jedyny w swoim rodzaju wieczór możemy dowiedzieć się m.in., jakie imię nosił będzie nasz przyszły wybranek, kiedy go poznamy i jakimi cechami charakteru będzie się odznaczał.

Pomysłów na andrzejkowe wróżby jest mnóstwo. Tradycyjnie największym powodzeniem cieszą się te traktujące o miłości, ale wróżymy sobie również w odniesieniu do pracy, finansów czy jakości przyszłego życia.

Poznajcie kilka najpopularniejszych andrzejkowych wróżb!



Lanie wosku

...dotyczy miłości i szczęścia w nadchodzącym roku. Należy pamiętać, że wosk musi pochodzić z nieużywanych wcześniej świec. Przelewamy go przez dziurkę od klucza, który jest symbolem płodności i tajemnicy, a kształt, w który wosk się ułoży, to nasza wróżba! Przy odrobinie wyobraźni można z niej wyczytać nie tylko szczegóły wyglądu naszego przyszłego partnera, ale również to, jaki będzie wykonywał zawód czy skąd pochodzi.



Przestawianie butów

Ta akurat wróżba dotyczy jedynie niezamężnych dziewcząt. Uczestniczki zabawy ustawiają swoje buty od ściany do progu drzwi: ustawia się je jeden za drugim tak, aby pięta jednego przylegała do przodu drugiego. Szczęściara, której but pierwszy dotknie progu, jako pierwsza wyjdzie za mąż!



Karteczki z życzeniami

Na kartkach zapisujemy nasze marzenia, a następnie zwinięte wrzucamy do szklanej misy i zalewamy je powoli zimną wodą. W najbliższym czasie spełnią się marzenia zapisane na tych karteczkach, które wypłyną na powierzchnię! Te zaś, które zostaną na dnie, nie doczekają się niestety realizacji.

Łódeczki na wodzie

Łódeczki wykonujemy z dowolnych materiałów: mogą być z papieru lub na przykład łupinek orzecha. Każdy z uczestników zabawy ma tylko jedną łódeczkę podpisaną swoim imieniem. Łódki puszczamy na wodzie w wannie lub misie z wodą: osoby, których łódeczki najszybciej się spotkają, w przyszłości mogą zostać parą! Aby podbudować atmosferę andrzejkowej magii, można wypowiedzieć nad wodą zaklęcie: "Wodo, wodo, ty wiesz wszystko, powiedz, czy mój miły blisko!"...

Obierki jabłka

Dzięki wróżbie z jabłkiem możemy poznać pierwszą literę imienia naszego przyszłego ukochanego lub ukochanej. Należy obrać jabłko uważnie: tak, aby obierka była jak najdłuższa. Następnie należy rzucić ją za siebie przez lewe ramię, a litera, jaką obierka utworzy na podłodze, pomoże nam odgadnąć imię naszej przyszłej drugiej połówki!





Autor: Dominika Dziubińska



(e)