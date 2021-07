Jest o 3,5 metra wyższy od poprzedniej budowli, która została zapisana w księdze rekordów Guinnessa. Do jego zbudowania zużyto 4860 ton piasku – mowa o najwyższym na świecie zamku z piasku, który powstał w Danii.

Mogłoby się wydawać, że od kilku tygodni Duńczycy żyją wyłącznie Euro 2020. Tak jednak nie jest. Grupa zapaleńców postanowiła się skupić na innym zajęciu - budowaniu zamku z piasku i to nie byle jakiego. Duńczycy chcieli, by była to najwyższa tego typu konstrukcja na świecie. Cel udało się osiągnąć.

Duński zamek ma 21,16 m i jest o 3,5 metra wyższy od dotychczasowego rekordzistki z Niemiec, sprzed dwóch lat.

Kształt budowli dobrano tak, aby zamek się nie zawalił. Wokół niego powstała drewniana konstrukcja umożliwiająca artystom tworzenie niesamowitych detali.

Piasek połączono z gliną, aby zamek wytrzymał chociaż cześć zimy. Nad zamkiem pracowało 30 najbardziej utalentowanych rzeźbiarzy, którzy tworzą w piasku.