Most nad Sundem, łączący Danię ze Szwecją, świętował w środę 20. rocznicę powstania. Z okazji jubileuszu na ponad 200-metrowym pylonie przeprawy zagrał duński zespół Lucas Graham.

Most łączący Danię ze Szwecją / EPA/NIELS CHRISTIAN VILMANN / PAP/EPA

Koncert transmitowano przez internet, a most, który w związku z sytuacją epidemiologiczną pozostaje zamknięty dla większości Szwedów, w dniu swoich urodzin nie cieszył się popularnością. Za to w 2019 roku przez przeprawę przejechało ponad 7 mln aut, a od dnia otwarcia inwestycji skorzystało z niej ponad 114 mln pojazdów.



Most nad Sundem to właściwie drogowo-kolejowa przeprawa o długości 16 km. Jest nią prawie ośmiokilometrowy most od strony Szwecji oraz czterokilometrowy tunel w pobliżu Kopenhagi. Między nimi znajduje się sztucznie usypana wyspa.



W związku z jubileuszem przewoźnik kolejowy spółka Oeresundstag zaoferował 15 tysiącom pasażerów cyfrowe kupony na darmowe lody. Wieczorami do 5 lipca most będzie podświetlany urodzinową energooszczędną iluminacją.



Powstanie mostu łączącego Kopenhagę z Malmoe przyczyniło się do rozwoju wspólnego duńsko-szwedzkiego regionu. Ponad 18 tys. osób mieszka po jego jednej stronie, a pracuje po drugiej. W ponad 90 proc. to Szwedzi dojeżdżający do pracy w Danii. Mimo epidemii w drodze wyjątku mogą oni korzystać z mostu.



Duńsko-szwedzka przeprawa zyskała światowy rozgłos dzięki popularnemu serialowi kryminalnemu "Most nad Sundem", w którym śledztwa po obu stronach przeprawy prowadzą wspólnie duńscy oraz szwedzcy policjanci.

