Wykorzystał 49 tys. mrówek. Słynnemu restauratorowi grozi więzienie

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Mrówki mogą kosztować restauratora nawet rok za kratkami. Taki wyrok grozi właścicielowi restauracji w Seulu. Goście tego lokalu w stolicy Korei Południowej, który ma dwie gwiazdki Michelina, dostawali bowiem desery udekorowane mrówkami.

Mrówki na sorbecie – kulinarna innowacja czy złamanie prawa?

Właściciel prestiżowej restauracji w stolicy Korei Południowej przyznał się do serwowania mrówek jako dekoracji do sorbetów w ramach 15-daniowego menu degustacyjnego. Jak tłumaczył, klienci byli informowani o możliwości wyboru innego dodatku, a sam składnik stanowił niewielką część całego menu.

Jednak według prokuratury, przez cztery lata w restauracji wykorzystano nawet 49 tysięcy mrówek sprowadzanych z USA i Tajlandii.

Restaurator podkreśla, że mrówki są serwowane w renomowanych lokalach w Australii, Danii czy Wielkiej Brytanii. W wielu krajach azjatyckich, afrykańskich i latynoamerykańskich mrówki i ich jaja są uznawane za przysmak, a nawet rarytas. Jednak południowokoreańskie prawo pozostaje w tej kwestii nieugięte.



Prawo nie pozostawia wątpliwości

Tamtejsze przepisy dopuszczają do spożycia 10 gatunków owadów. Na liście znajdują się m.in. koniki polne, szarańcza czy świerszcze. Nie ma wśród nich mrówek. Dlatego prokurator domaga się dla właściciela restauracji roku więzienia oraz grzywny w wysokości 20 milionów wonów, czyli ponad 50 tysięcy złotych.

Ponadto badania wykazały, że używane w restauracji mrówki zawierały nawet 55 razy więcej metali ciężkich niż dopuszczalne normy dla jadalnych owadów. To właśnie kwestie bezpieczeństwa żywności są kluczowe w tej sprawie – podkreślają przedstawiciele Ministerstwa ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków.

Sąd ma ogłosić wyrok w tej nietypowej sprawie 2 września.

Co oznaczają dwie gwiazdki Michelina?

Restauracja, której nazwy nie ujawniono, należy do elitarnego grona dziesięciu lokali w Seulu wyróżnionych dwoma gwiazdkami Michelina. Dwie gwiazdki oznaczają „wybitną kuchnię, dla której warto zboczyć z trasy”.