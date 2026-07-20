Ma 28 restauracji, 7 basenów i własną tyrolkę. Tak wygląda największy statek świata!

Największy statek wycieczkowy świata - Legend of the Seas
Royal Caribbean wprowadził na rynek swój najnowszy okręt – Legend of the Seas, który oficjalnie stał się największym statkiem wycieczkowym na świecie. To pływające miasto o długości 364,84 metra, mogące pomieścić nawet 7 600 pasażerów. Nowoczesna jednostka przewyższa swoje siostrzane statki, Icon i Star, o zaledwie 4 milimetry długości, ale to właśnie ona wyznacza nowe standardy w świecie morskich podróży.
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Kolorowy świat rozrywki i relaksu
Już od pierwszych chwil na pokładzie Legend of the Seas pasażerowie wkraczają do świata pełnego kolorów i niespodzianek. Na wejściu wita ich gigantyczna perła zbudowana z 612 zmieniających barwę diod LED, a statek podzielony jest na osiem tematycznych „dzielnic”. Każda z nich oferuje inne atrakcje – od gigantycznych zjeżdżalni wodnych po strefy relaksu i rodzinnej zabawy.
Na pokładzie znajduje się aż siedem basenów, 20 barów i 28 restauracji. Goście mogą korzystać z różnorodnych lokali gastronomicznych, barów tematycznych czy klubów. Wśród atrakcji nie brakuje także unikalnych rozwiązań, jak zjeżdżalnia sucha między pokładami czy pianista grający w jednej z 12 wind.
Strefy rodzinne i wodne szaleństwo
Statek oferuje wyjątkowe przestrzenie dla rodzin z dziećmi. Surfside to dzielnica pełna słodkich sklepików, lodziarni, karuzeli z kaczuszkami oraz parku wodnego. Dla najmłodszych przygotowano także automaty do łapania maskotek, a cała strefa została zaprojektowana tak, by spełniać dziecięce marzenia o idealnym placu zabaw na morzu.
Na szesnastym pokładzie znajduje się Thrill Island – największy wodny park na morzu, zajmujący powierzchnię ponad 1 500 metrów kwadratowych. Do dyspozycji gości oddano sześć zjeżdżalni, w tym 14-metrową Frightening Bolt z niemal pionowym zjazdem oraz łagodniejszą Hurricane Hunter, prowadzącą przez zakręcone, kolorowe tunele.
Innowacje i niezapomniane przeżycia
Legend of the Seas to nie tylko tradycja, ale także rewolucyjne rozwiązania. Jedną z największych atrakcji jest Crown’s Edge – połączenie sky walku i zjazdu tyrolką, które pozwala przejść 47 metrów nad poziomem morza, tuż przy słynnym logo Royal Caribbean. Po spacerze platforma niespodziewanie opada, a uczestnicy zjeżdżają z powrotem na pokład.
Wyjątkowe show i kulinarne podróże
Na pokładzie Legend of the Seas odbywają się unikalne przedstawienia, takie jak „Charlie i fabryka czekolady”. Spektakl zachwyca nie tylko scenografią, ale i efektami – podczas odsłonięcia fabryki Wonki po całym teatrze roznosi się zapach czekolady, a finałowa scena z unoszącą się szklaną windą na długo pozostaje w pamięci widzów.
Statek oferuje także niezwykłe doznania kulinarne. W Royal Railway Legend Station pasażerowie mogą wsiąść do wirtualnego pociągu, który zabiera ich w podróż śladami Marco Polo przez Indie, Chiny i Włochy. W trakcie tej interaktywnej kolacji serwowane są dania inspirowane odwiedzanymi krajami, a wnętrze stylizowane jest na klasyczny wagon z epoki pary.
Ceny i terminy rejsów
Ceny tygodniowego rejsu po Morzu Śródziemnym z Barcelony na pokładzie Legend of the Seas zaczynają się od 6 tysięcy złotych za osobę (dotyczy rejsu rozpoczynającego się 13 września 2026 roku). W cenie zawarte są dostęp do większości atrakcji, restauracji oraz udział w spektakularnych show.
Źródło: independent.co.uk