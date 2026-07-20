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Ma 28 restauracji, 7 basenów i własną tyrolkę. Tak wygląda największy statek świata!

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (11:18)

Legend of the Seas, najnowszy i największy statek wycieczkowy świata od Royal Caribbean, zachwyca rozmachem, innowacjami i bogactwem atrakcji. Na pokładzie czeka siedem basenów, 28 restauracji, 20 barów, spektakularne show oraz unikalne strefy rozrywki dla całych rodzin. O tym, jak wygląda rejs na takim statku pisze „The Independent”.

Ma 28 restauracji, 7 basenów i własną tyrolkę. Tak wygląda największy statek świata!
Tak wygląda największy statek na świecie, fot. Jouni Niskakoski /Shutterstock
  • Legend of the Seas to największy statek wycieczkowy świata, oferujący siedem basenów, 28 restauracji i 20 barów oraz liczne atrakcje tematyczne.
  • Na pokładzie znajdują się spektakularne show, w tym „Charlie i fabryka czekolady”, innowacyjne strefy rozrywki i największy wodny park na morzu.
  • Rejsy Legend of the Seas startują z Barcelony, a ceny tygodniowej podróży zaczynają się od 1210 funtów za osobę.
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Największy statek wycieczkowy świata - Legend of the Seas 

Royal Caribbean wprowadził na rynek swój najnowszy okręt – Legend of the Seas, który oficjalnie stał się największym statkiem wycieczkowym na świecie. To pływające miasto o długości 364,84 metra, mogące pomieścić nawet 7 600 pasażerów. Nowoczesna jednostka przewyższa swoje siostrzane statki, Icon i Star, o zaledwie 4 milimetry długości, ale to właśnie ona wyznacza nowe standardy w świecie morskich podróży.

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Kolorowy świat rozrywki i relaksu

Już od pierwszych chwil na pokładzie Legend of the Seas pasażerowie wkraczają do świata pełnego kolorów i niespodzianek. Na wejściu wita ich gigantyczna perła zbudowana z 612 zmieniających barwę diod LED, a statek podzielony jest na osiem tematycznych „dzielnic”. Każda z nich oferuje inne atrakcje – od gigantycznych zjeżdżalni wodnych po strefy relaksu i rodzinnej zabawy.

Na pokładzie znajduje się aż siedem basenów, 20 barów i 28 restauracji. Goście mogą korzystać z różnorodnych lokali gastronomicznych, barów tematycznych czy klubów. Wśród atrakcji nie brakuje także unikalnych rozwiązań, jak zjeżdżalnia sucha między pokładami czy pianista grający w jednej z 12 wind.

Strefy rodzinne i wodne szaleństwo

Statek oferuje wyjątkowe przestrzenie dla rodzin z dziećmi. Surfside to dzielnica pełna słodkich sklepików, lodziarni, karuzeli z kaczuszkami oraz parku wodnego. Dla najmłodszych przygotowano także automaty do łapania maskotek, a cała strefa została zaprojektowana tak, by spełniać dziecięce marzenia o idealnym placu zabaw na morzu.

Na szesnastym pokładzie znajduje się Thrill Island – największy wodny park na morzu, zajmujący powierzchnię ponad 1 500 metrów kwadratowych. Do dyspozycji gości oddano sześć zjeżdżalni, w tym 14-metrową Frightening Bolt z niemal pionowym zjazdem oraz łagodniejszą Hurricane Hunter, prowadzącą przez zakręcone, kolorowe tunele.

Innowacje i niezapomniane przeżycia

Legend of the Seas to nie tylko tradycja, ale także rewolucyjne rozwiązania. Jedną z największych atrakcji jest Crown’s Edge – połączenie sky walku i zjazdu tyrolką, które pozwala przejść 47 metrów nad poziomem morza, tuż przy słynnym logo Royal Caribbean. Po spacerze platforma niespodziewanie opada, a uczestnicy zjeżdżają z powrotem na pokład.

Wyjątkowe show i kulinarne podróże

Na pokładzie Legend of the Seas odbywają się unikalne przedstawienia, takie jak „Charlie i fabryka czekolady”. Spektakl zachwyca nie tylko scenografią, ale i efektami – podczas odsłonięcia fabryki Wonki po całym teatrze roznosi się zapach czekolady, a finałowa scena z unoszącą się szklaną windą na długo pozostaje w pamięci widzów.

Statek oferuje także niezwykłe doznania kulinarne. W Royal Railway Legend Station pasażerowie mogą wsiąść do wirtualnego pociągu, który zabiera ich w podróż śladami Marco Polo przez Indie, Chiny i Włochy. W trakcie tej interaktywnej kolacji serwowane są dania inspirowane odwiedzanymi krajami, a wnętrze stylizowane jest na klasyczny wagon z epoki pary.

Ceny i terminy rejsów

Ceny tygodniowego rejsu po Morzu Śródziemnym z Barcelony na pokładzie Legend of the Seas zaczynają się od 6 tysięcy złotych za osobę (dotyczy rejsu rozpoczynającego się 13 września 2026 roku). W cenie zawarte są dostęp do większości atrakcji, restauracji oraz udział w spektakularnych show.

Źródło: independent.co.uk 

Tagi: statek

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