To najbardziej jadowity wąż na świecie. Statystyki jego ofiar mocno cię zaskoczą

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Australijski tajpan pustynny posiada najpotężniejszy jad wśród wszystkich węży lądowych na Ziemi. Jedno jego ukąszenie teoretycznie wystarczy, by uśmiercić ponad 200 osób, a toksyna paraliżuje ludzki organizm w kilkadziesiąt minut. Mimo tych przerażających statystyk, w historii medycyny nie odnotowano ani jednego potwierdzonego przypadku śmierci człowieka z powodu spotkania z tym gadem. Jak to możliwe?

Najpotężniejszy jad na świecie - 50 razy silniejszy od jadu kobry

Tajpan pustynny (Oxyuranus microlepidotus) budzi respekt naukowców i herpetologów na całym świecie. Ten wąż, osiągający długość nawet 2,5 metra, zamieszkuje odległe, suche regiony Australii. Jego jad to mieszanka wyjątkowo silnych neurotoksyn i enzymów, które w teorii mogą zabić w ciągu zaledwie 30–45 minut. Ilość jadu wydzielanego podczas jednego ukąszenia wystarcza, by uśmiercić nawet 230 dorosłych ludzi lub blisko 250 000 myszy.

Toksyna taipoksyna, będąca głównym składnikiem jadu, blokuje przekazywanie impulsów nerwowych, prowadząc do paraliżu mięśni i niewydolności narządów. Dodatkowo obecność proteaz powoduje rozpad czerwonych krwinek i zaburza krzepnięcie krwi, wywołując masywne krwawienia wewnętrzne. W porównaniu do słynnej kobry indyjskiej, jad tajpana pustynnego jest aż 50 razy silniejszy.

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Kameleon wśród węży. Dlaczego tajpan zmienia kolory?

Tajpan pustynny to jedyny wąż w Australii, który potrafi zmieniać kolor w zależności od temperatury otoczenia. Zimą jego skóra przybiera czerwonobrązowy odcień, co pozwala mu pochłaniać więcej promieni słonecznych i utrzymywać ciepło w chłodniejszych miesiącach. Latem, gdy temperatury są wysokie, barwa tajpana staje się żółtawa lub oliwkowa, co pomaga mu uniknąć przegrzania.

Z dala od ludzi: naturalne królestwo tajpana

Naturalny zasięg występowania tajpana pustynnego obejmuje odległe i słabo zaludnione regiony zachodniego i południowo-zachodniego Queensland, zachodnie obszary Nowej Południowej Walii, północno-wschodnią część Australii Południowej oraz południowo-wschodnie Terytorium Północne. Węża najczęściej można spotkać w dorzeczach rzek Cooper, Diamantina, Bulloo, Paroo, Warrego oraz w dolnym biegu rzeki Darling.

Kobra w kokpicie. Awaryjne lądowanie samolotu w RPA Niespotykane „turbulencje” doprowadziły do awaryjnego lądowania samolotu w Afryce Południowej. Pod jednym z foteli zadomowił się najbardziej jadowitą wąż Afryki – kobra przylądkowa.

Surowy, gorący klimat i niewielka liczba mieszkańców tych terenów sprawiają, że kontakt człowieka z tajpanem pustynnym jest niezwykle rzadki. Wąż prowadzi skryty, płochliwy tryb życia i unika spotkań z ludźmi, co w praktyce czyni go mało groźnym dla człowieka, pomimo śmiercionośnego jadu.

Bilans ofiar: Zero. Pszczoły w Australii bywają groźniejsze

Mimo swojej reputacji, tajpan pustynny nie ma na swoim koncie żadnej potwierdzonej ofiary śmiertelnej wśród ludzi. Sporadyczne ukąszenia dotyczą niemal wyłącznie profesjonalistów, takich jak łapacze węży czy pracownicy parków przyrodniczych, którzy mają dostęp do nowoczesnych metod leczenia, w tym surowic.

Dla porównania, w Azji i Afryce, gdzie występują mniej jadowite węże, takie jak kobry czy żmije, każdego roku giną dziesiątki tysięcy ludzi.

Według ekspertów rezerwatu przyrody Billabong Sanctuary, w Australii więcej osób umiera rocznie z powodu użądleń pszczół niż od ukąszeń węży.