7-metrowy potwór połknął człowieka. Kolejna taka tragedia w Indonezji

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Makabryczny finał poszukiwań 35-latka w Indonezji. Mężczyzna został zaatakowany i połknięty w całości przez 7-metrowego pytona siatkowego, gdy nocą wracał z imprezy. Przerażeni krewni znaleźli ciało ofiary dopiero po rozcięciu brzucha gigantycznego węża.

Tajemnicze zniknięcie po zabawie

Do zdarzenia doszło w prowincji Moluki Północne w Indonezji. 35-letni mężczyzna był na imprezie w sąsiedniej wiosce. Kiedy długo nie wracał, zaniepokojona rodzina rozpoczęła poszukiwania. Krewni i ich sąsiedzi przeszukiwali okoliczne tereny, w tym pobliskie lasy i ścieżki prowadzące do domu zaginionego.

Krwawy ślad na ścieżce

Podczas poszukiwań natrafiono na ślady krwi oraz osobiste przedmioty należące do mężczyzny. To właśnie one naprowadziły rodzinę na trop ogromnego pytona siatkowego.

Zabójczy uścisk pytona siatkowego

Według ustaleń, 35-latek został zaatakowany przez pytona, który prawdopodobnie złapał go za nogę i szybko unieruchomił, owijając się wokół swojej ofiary. Pytony siatkowe znane są z ogromnej siły – potrafią błyskawicznie udusić nawet dorosłego człowieka. Nie jest jasne, czy mężczyzna był pod wpływem alkoholu, co mogło utrudnić mu walkę o życie i wydostanie się z uścisku węża.

Szokująca mutacja genetyczna. Ten wąż urodził się... bez oczu W Dżakarcie, stolicy Indonezji, na świat przyszedł pyton królewski, który już od pierwszych chwil życia wzbudził sensację. Nie tylko dlatego, że jego ciało jest całkowicie białe – co samo w sobie jest rzadkością – ale przede wszystkim z powodu…

Wąż, mający około siedmiu metrów długości, połknął swoją ofiarę w całości.

Stało się to jasne, kiedy mieszkańcy rozcięli brzuch gada maczetami. Wewnątrz znaleziono ciało 35-latka.

Czarna seria w Indonezji. To nie była pierwsza ofiara

Nie był to odosobniony przypadek w tej części Indonezji. W ostatnich miesiącach w prowincji Moluki Północnej doszło do kilku podobnych tragedii. W czerwcu motocyklista zginął w wyniku ataku pytona, a niedługo później na jednej z plantacji gigantyczny wąż dusiciel, mierzący niemal osiem metrów, zaatakował i połknął kobietę.

Lokalna policja ostrzega mieszkańców przed samotnymi spacerami po lasach i terenach oddalonych od zabudowań. Apeluje również o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych, kiedy aktywność tych drapieżników jest wzmożona.

Kiedy gigant staje się ludożercą?

Pyton siatkowy (Python reticulatus) należy do największych węży na świecie. Dorosłe osobniki mogą osiągać nawet dziesięć metrów długości i ważyć ponad sto kilogramów. Gatunek ten występuje na terenie całej Azji Południowo-Wschodniej, w tym w Indonezji, gdzie bywa spotykany zarówno w gęstych lasach, jak i na plantacjach czy terenach wiejskich.

Najdłuższy dziki wąż świata mierzy więcej niż 6 wózków sklepowych w rzędzie Gigantyczna samica pytona siatkowego z Indonezji oficjalnie została najdłuższym dzikim wężem, jakiego kiedykolwiek zmierzono. Baronessa – bo tak nazwano węża – została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa.

Choć pytony siatkowe najczęściej polują na dzikie zwierzęta, zdarzają się przypadki, gdy atakują ludzi. Zwykle dzieje się tak w sytuacjach, gdy człowiek niespodziewanie wtargnie na terytorium węża lub zaskoczy go podczas polowania.