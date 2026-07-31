7-metrowy potwór połknął człowieka. Kolejna taka tragedia w Indonezji

Tajemnicze zniknięcie po zabawie
Do zdarzenia doszło w prowincji Moluki Północne w Indonezji. 35-letni mężczyzna był na imprezie w sąsiedniej wiosce. Kiedy długo nie wracał, zaniepokojona rodzina rozpoczęła poszukiwania. Krewni i ich sąsiedzi przeszukiwali okoliczne tereny, w tym pobliskie lasy i ścieżki prowadzące do domu zaginionego.
Krwawy ślad na ścieżce
Podczas poszukiwań natrafiono na ślady krwi oraz osobiste przedmioty należące do mężczyzny. To właśnie one naprowadziły rodzinę na trop ogromnego pytona siatkowego.
Zabójczy uścisk pytona siatkowego
Według ustaleń, 35-latek został zaatakowany przez pytona, który prawdopodobnie złapał go za nogę i szybko unieruchomił, owijając się wokół swojej ofiary. Pytony siatkowe znane są z ogromnej siły – potrafią błyskawicznie udusić nawet dorosłego człowieka. Nie jest jasne, czy mężczyzna był pod wpływem alkoholu, co mogło utrudnić mu walkę o życie i wydostanie się z uścisku węża.
Wąż, mający około siedmiu metrów długości, połknął swoją ofiarę w całości.
Stało się to jasne, kiedy mieszkańcy rozcięli brzuch gada maczetami. Wewnątrz znaleziono ciało 35-latka.
Czarna seria w Indonezji. To nie była pierwsza ofiara
Nie był to odosobniony przypadek w tej części Indonezji. W ostatnich miesiącach w prowincji Moluki Północnej doszło do kilku podobnych tragedii. W czerwcu motocyklista zginął w wyniku ataku pytona, a niedługo później na jednej z plantacji gigantyczny wąż dusiciel, mierzący niemal osiem metrów, zaatakował i połknął kobietę.
Lokalna policja ostrzega mieszkańców przed samotnymi spacerami po lasach i terenach oddalonych od zabudowań. Apeluje również o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych, kiedy aktywność tych drapieżników jest wzmożona.
Kiedy gigant staje się ludożercą?
Pyton siatkowy (Python reticulatus) należy do największych węży na świecie. Dorosłe osobniki mogą osiągać nawet dziesięć metrów długości i ważyć ponad sto kilogramów. Gatunek ten występuje na terenie całej Azji Południowo-Wschodniej, w tym w Indonezji, gdzie bywa spotykany zarówno w gęstych lasach, jak i na plantacjach czy terenach wiejskich.
Choć pytony siatkowe najczęściej polują na dzikie zwierzęta, zdarzają się przypadki, gdy atakują ludzi. Zwykle dzieje się tak w sytuacjach, gdy człowiek niespodziewanie wtargnie na terytorium węża lub zaskoczy go podczas polowania.