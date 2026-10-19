Podzieliłbyś się wygraną na loterii z partnerem? Zaskakujące wyniki ankiety

RMF24

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Co byś zrobił, gdybyś wygrał miliony na loterii? Najnowsze badania pokazują, że choć większość Brytyjczyków deklaruje chęć dzielenia się fortuną, to w praktyce tylko 6 na 10 osób podzieliłoby się główną wygraną z partnerem. Takie wnioski płyną z ankiety przeprowadzonej na 2000 osób przez National Lottery w Wielkiej Brytanii, tuż przed rekordową kumulacją Powerball, w której do wygrania było aż 318 milionów funtów.

Rodzina najważniejsza, ale nie dla wszystkich

Co ciekawe, aż 97 procent respondentów uważa, że wygraną należy się dzielić – przeciętnie z czterema osobami.

Hojność nie zawsze wykracza poza najbliższy krąg. Pieniądze trafiłyby najczęściej do kogoś z rodziny. Z badania wynika, że 61 procent ankietowanych podzieliłoby się wygraną z partnerem, a tylko 52 procent z własnymi dziećmi.

Inni ankietowani wskazali przyjaciół: 47 procent zwycięzców przekazałoby część wygranej znajomym, a 16 procent… nawet swoim zwierzakom!

35 procent badanych zadeklarowało wsparcie dla organizacji charytatywnych, a 7 procent podzieliłoby się pieniędzmi z kolegami z pracy.

Kogo chcielibyśmy widzieć jako zwycięzcę?

A komu życzymy wygranej, jeśli nie sobie? Najwięcej osób (37 procent) wskazało partnera, 27 procent matkę, a 24 procent dzieci. Tylko 14 procent badanych chciałoby, by to właśnie ich tata wygrał na loterii.

Najmniej szczęścia życzymy rodzeństwu – siostrze (10 procent) i bratu (9 procent). Najlepszy przyjaciel znalazł się na liście życzeń u 12 procent ankietowanych.