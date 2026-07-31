RMF FM z nowym rekordem loterii radiowej. Słuchaczka wygrała 1,3 mln złotych!

RMF24

Takiej wygranej jeszcze w polskim radiu nie było! Dziś, w finale „Wakacyjnych Sejfów w RMF FM” Dagmara z Pszczyny zdobyła nagrodę główną w wysokości 1 300 000 złotych. To najwyższa nagroda, jaka dotąd padła w loterii emitowanej na antenie polskiej stacji radiowej.

31 lipca słuchaczka wskazała sejf, w którym znajdowała się główna wygrana. Tym samym pobity został dotychczasowy rekord RMF FM z października 2025 roku, kiedy to Magda z Krakowa wygrała 1 140 000 złotych. Była to wówczas pierwsza w historii polskiego radia nagroda przekraczająca milion złotych.

Słyszałam, ale nie dociera to do mnie. Ale Wy sobie żartujecie? To jest niemożliwe! – mówiła na antenie rozemocjonowana słuchaczka Dagmara tuż po ogłoszeniu wyniku. W rozmowie z Danielem Dykiem, prowadzącym program, wyznała, że część wygranej chciałaby przeznaczyć na zakup nowego, wymarzonego samochodu.

Wygrana w finale „Wakacyjnych Sejfów w RMF FM” jest drugim w ciągu zaledwie 8 miesięcy przypadkiem, gdy słuchacz RMF FM zdobył na antenie kwotę przekraczającą milion złotych.

„Wakacyjne Sejfy w RMF FM” każdego dnia dostarczają słuchaczom emocji i trzymają w napięciu aż do otwarcia sejfu. Rekordowa wygrana to spektakularne zakończenie lipca i kolejny dowód na to, że w RMF FM naprawdę spełniamy marzenia naszych słuchaczy – mówi Przemysław Kula, dyrektor anteny RMF FM.