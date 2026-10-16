Chciał pożyczyć „Kubusia Puchatka”? Niedźwiedź odwiedził bibliotekę

RMF24

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Dokładnie w setną rocznicę wydania „Kubusia Puchatka” pewien niedźwiedź postanowił odwiedzić jedną z kalifornijskich bibliotek – w hrabstwie Mono. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie chciał pożyczyć książki o misiu o bardzo małym rozumku. Jego celem było „małe co nieco”.

W środę 14 października nietypowy czytelnik odwiedził filię Biblioteki Mammoth Lakes. Dyrektor biblioteki Josef Bopp poinformował, że niedźwiedź wszedł do budynku około godziny 6:10 rano – niespełna cztery godziny przed otwarciem. Po wejściu, niedźwiedź od razu udał się do pomieszczenia socjalnego. Poczęstował się masłem orzechowym, kilkoma kubeczkami brzoskwini, garścią ciastek i - oczywiście - słoikiem miodu.

„Syty niedźwiedź zrobił sobie jeszcze pełen obchód biblioteki, przeglądając nowości wydawnicze i zaglądając do punktu informacyjnego, po czym – widocznie zadowolony ze swojej wizyty – opuścił budynek i udał się w dalszą drogę” - czytamy na profilu społecznościowym biblioteki.

Jak podkreślono, niedźwiedź nie spowodował żadnych szkód. Regały nie zostały przewrócone, a książki nie ucierpiały - choć słoik miodu do chwili publikacji nie wrócił na swoje miejsce.

„Lubimy entuzjastycznych czytelników i rozumiemy ekscytację z okazji setnej rocznicy „Kubusia Puchatka”, jednak przypominamy naszym użytkownikom, a szczególnie naszym niedźwiedziom, że przekąski nie stanowią części księgozbioru do wypożyczania” – zażartował szef biblioteki.

Kubuś Puchatek ukazał się po raz pierwszy 14 października 1926 roku.