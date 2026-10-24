10 magicznych kierunków na zimę. Trafiły na prestiżową listę

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Gdy letnie upały ustępują miejsca śniegowi i migoczącym światełkom, europejskie miasta odkrywają swoje najbardziej magiczne oblicze. Od rozświetlonych jarmarków bożonarodzeniowych po bajkowe krajobrazy i aromatyczne grzane wino – magazyn „Conde Nast Traveler” wybrał 10 miejsc, które najpiękniejsze są właśnie zimą.

Zima w Europie to nie tylko czas świątecznych jarmarków i gorącej czekolady, ale także okazja do odkrywania miast w ich najbardziej autentycznym, kameralnym wydaniu. Ośnieżone dachy, rozświetlone place i lokalne tradycje sprawiają, że nawet najbardziej znane metropolie zyskują zupełnie nowy wymiar. Jeśli szukasz inspiracji na zimową podróż, te 10 miast z pewnością dostarczy niezapomnianych wrażeń i pozwoli spojrzeć na zimę z zupełnie innej perspektywy.

Zimowa bajka między fortecami i dolinami – Luksemburg

Luksemburg zimą to prawdziwa gratka dla miłośników historii i świątecznej atmosfery. Stare Miasto wpisane na listę UNESCO, majestatyczne fortyfikacje i malownicze doliny nabierają wyjątkowego uroku, gdy przykryje je śnieżny puch. Od końca listopada do początku stycznia miasto rozświetla się podczas festiwalu Winterlights – ulice tętnią życiem, a jarmarki, iluminacje i lodowisko przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Nie można przegapić lokalnych przysmaków, takich jak chrupiące Gromperekichelcher czy aromatyczne grzane wino. Warto dodać, że komunikacja miejska w Luksemburgu jest bezpłatna przez cały rok, co znacznie ułatwia zwiedzanie.

Luksemburg, Luksemburg / Shutterstock

Szwajcarska zima nad jeziorem – Lucerna

Lucerna to kwintesencja szwajcarskiej zimy – kolorowe kamienice odbijające się w tafli jeziora, a w tle ośnieżone szczyty Alp. W grudniu miasto rozświetlają świąteczne dekoracje, a choinki zdobią zarówno nabrzeże, jak i miejskie place. Niezapomnianym przeżyciem jest wjazd koleją zębatą na Pilatus lub wycieczka na Rigi, zwaną „Królową Gór”, gdzie czekają panoramiczne widoki i zimowe szlaki. Po aktywnym dniu warto zrelaksować się w mineralnych basenach Rigi Kaltbad, podziwiając górskie krajobrazy z ciepłej wody.

Lucerna, Szwajcaria / Shutterstock

Czekoladowa rozkosz w Brugii

Belgijska Brugia zimą wygląda jak żywcem wyjęta z kartki świątecznej. Gotyckie kamieniczki, kamienne mosty i kanały tworzą niepowtarzalny klimat, a podczas festiwalu Winter Glow miasto zamienia się w prawdziwą krainę świateł. Jarmarki na głównych placach, lodowisko w parku i tysiące lampek sprawiają, że spacer po Brugii to czysta przyjemność. Nie można odmówić sobie filiżanki belgijskiej czekolady w jednej z historycznych kawiarni czy degustacji słynnych pralin.

Brugia, Belgia / Shutterstock

Cesarska zima w Wiedniu

Wiedeń zimą to synonim elegancji i świątecznego przepychu. Pałace, barokowe kościoły i szerokie aleje wyglądają jeszcze bardziej imponująco pod warstwą śniegu. Jarmarki bożonarodzeniowe, szczególnie te przy pałacu Schönbrunn czy kościele św. Karola, przyciągają rękodziełem i aromatem gorącego Punschu. Miłośnicy muzyki mogą wybrać się na koncert klasyczny lub spektakl w słynnej Operze Wiedeńskiej.

Wiedeń, Austria / Shutterstock

Baśniowy Tallinn

Stolica Estonii zimą przypomina scenerię z dawnych legend. Średniowieczne mury, brukowane uliczki i czerwone dachy pokryte śniegiem tworzą niepowtarzalny klimat. W grudniu na Placu Ratuszowym rozstawia się jeden z najpiękniejszych jarmarków w regionie, a z Toompea rozciąga się widok na ośnieżone miasto i Bałtyk. Po spacerze warto ogrzać się lokalnym glögiem i skosztować estońskich specjałów.

Tallinn, Estonia / Shutterstock

Zagrzeb – festiwal świateł i smaków

Chorwacka stolica zimą tętni życiem dzięki jednemu z najbardziej znanych adwentowych festiwali w Europie. Historyczne centrum, kolorowa architektura i liczne jarmarki przyciągają tłumy. Na stoiskach królują lokalne przysmaki – od kiełbasek po słodkie fritule. Dla miłośników przyrody obowiązkowy jest wypad do Parku Narodowego Jezior Plitwickich, gdzie zimą wodospady zamieniają się w lodowe rzeźby.

Zagrzeb, Chorwacja / Shutterstock

Norymberga – tradycja i świąteczny klimat

Norymberga słynie z jednego z najstarszych i najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie. Historyczne centrum zamienia się w bajkową krainę z kolorowymi straganami, zapachem pierników i grzanego wina. Poza sezonem świątecznym warto zwiedzić zamek cesarski i klimatyczne restauracje serwujące regionalne specjały.

Norymberga, Niemcy / Shutterstock

Praga – gotycka zima nad Wełtawą

Praga zimą to prawdziwa uczta dla zmysłów. Ośnieżone dachy, gotyckie wieże i most Karola tworzą niepowtarzalny klimat. Jarmarki na Rynku Staromiejskim i Placu Wacława kuszą rękodziełem i czeskimi przysmakami. Koniecznie trzeba spróbować grzanego wina, a także wspiąć się na Hradczany, by podziwiać panoramę miasta w zimowej odsłonie.

Praga, Czechy / Shutterstock

Rovaniemi – arktyczna kraina czarów

Stolica fińskiej Laponii to miejsce, gdzie zima nabiera zupełnie nowego wymiaru. Rovaniemi to oficjalny dom Świętego Mikołaja, ale także punkt wypadowy do arktycznych przygód – od przejażdżek zaprzęgiem husky po polowania na zorzę polarną. Po dniu pełnym wrażeń warto spróbować lokalnych specjałów, takich jak mięso renifera czy dzikie jagody.

Rovaniemi, Finlandia / Shutterstock

Edynburg – szkocka zima pełna energii

Edynburg zimą zachwyca nie tylko architekturą i położeniem, ale także wyjątkową atmosferą podczas Hogmanay – szkockiego sylwestra. Uliczne koncerty, pochody z pochodniami i pokazy fajerwerków przyciągają tłumy z całego świata. Po świętowaniu warto odwiedzić bary whisky lub wybrać się na spacer po wzgórzach Pentland.