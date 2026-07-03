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Oglądasz? To teraz trenuj i żyj dłużej!

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 lipca (00:47)

Choć nie jest to oczywiste, bo wśród najchętniej wybieranych aktywności na podium znajdą się prawdopodobnie: bieganie, pływanie i jazda na rowerze lub rolkach – to sporty rakietowe prowadzą w wyścigu po lepsze zdrowie i samopoczucie. Potwierdzają to specjaliści i wieloletnie badania.

Oglądasz? To teraz trenuj i żyj dłużej!
Oglądasz? To teraz trenuj i żyj dłużej! /Shutterstock
  • Badania przeprowadzone na prawie 9 tysiącach osób przez 25 lat wykazały, że sporty rakietowe, zwłaszcza tenis, znacząco wydłużają życie – gracze tenisa mogą żyć nawet o 10 lat dłużej, a badminton dodaje średnio 6 lat życia.
  • Aktywność w sportach rakietowych poprawia wydolność krążeniowo-oddechową, kontrolę masy ciała, koordynację, równowagę, siłę mięśniową oraz zmniejsza podatność na stres, co przekłada się na lepsze zdrowie i samopoczucie w każdym wieku.
  • Tenis jest polecany zarówno dzieciom, wspierając ich rozwój poznawczy, jak i osobom starszym, obniżając ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych; ważne jest jednak, aby zaczynać stopniowo, dbać o technikę i uprawiać sport regularnie, ale rekreacyjnie.
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Sporty rakietowe wpływają na poprawę:

  • wydolności krążeniowo-oddechowej, 
  • kontroli masy ciała,
  •  sprawności metabolicznej,
  •  koordynacji, 
  • reakcji, 
  • równowagi,
  • siły mięśniowej.

 

To z kolei oznacza większe opanowanie i mniejszą podatność na stres – który bardzo wyniszcza nasz organizm. 

O tym, że dzięki sportom rakietowym możemy żyć dłużej – mówią badania, które trwały ćwierć wieku. Naukowcy obserwowali prawie 9 tys. osób i analizowali, która forma ruchu działa na nie najkorzystniej. 

Zebrane informacje pomogły oszacować, jaką dyscyplinę wybrać - żeby zyskać w perspektywie kilka kolejnych lat.

Okazało się, że to tenis nie ma sobie równych i osoby, które grają regularnie mogą żyć nawet o 10 lat dłużej.

 Tuż za nim jest badminton – który daje szansę na dodatkowych 6 lat.

Dalej w rankingu Copenhagen City Heart Study, znalazły się:

  • piłka nożna - 4,7 roku, 
  • kolarstwo - 3,7 roku, 
  • pływanie - 3,4 roku,
  • jogging - 3,2 roku.

 

W czym tkwi tajemnica sukcesu? To aktywność, która łączy pracę serca i płuc oraz mięśni: nóg, tułowia, obręczy barkowej.

Dla wszystkich – w każdym wieku

Tenis polecany jest także dzieciom – bo wystarczy grać raz w tygodniu, żeby wspierać ich rozwój poznawczy. Z kolei w przypadku osób starszych, ta forma ruchu – obniża ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, ze względu na bardzo korzystny wysiłek aerobowy.

Specjaliści podkreślają, że na to, żeby być aktywnym fizyczne – nigdy nie jest za późno. Trzeba jednak zacząć stopniowo od rozgrzewki. Następnie dopracować technikę, a ostatecznie pamiętać - żeby robić to regularnie i przede wszystkim rekreacyjnie.

Źródło: PAP
Tagi: tenis życie sporty rakietowe zdrowie

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