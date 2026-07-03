Sporty rakietowe wpływają na poprawę:
- wydolności krążeniowo-oddechowej,
- kontroli masy ciała,
- sprawności metabolicznej,
- koordynacji,
- reakcji,
- równowagi,
- siły mięśniowej.
To z kolei oznacza większe opanowanie i mniejszą podatność na stres – który bardzo wyniszcza nasz organizm.
O tym, że dzięki sportom rakietowym możemy żyć dłużej – mówią badania, które trwały ćwierć wieku. Naukowcy obserwowali prawie 9 tys. osób i analizowali, która forma ruchu działa na nie najkorzystniej.
Zebrane informacje pomogły oszacować, jaką dyscyplinę wybrać - żeby zyskać w perspektywie kilka kolejnych lat.
Okazało się, że to tenis nie ma sobie równych i osoby, które grają regularnie mogą żyć nawet o 10 lat dłużej.
Tuż za nim jest badminton – który daje szansę na dodatkowych 6 lat.
Dalej w rankingu Copenhagen City Heart Study, znalazły się:
- piłka nożna - 4,7 roku,
- kolarstwo - 3,7 roku,
- pływanie - 3,4 roku,
- jogging - 3,2 roku.
W czym tkwi tajemnica sukcesu? To aktywność, która łączy pracę serca i płuc oraz mięśni: nóg, tułowia, obręczy barkowej.
Dla wszystkich – w każdym wieku
Tenis polecany jest także dzieciom – bo wystarczy grać raz w tygodniu, żeby wspierać ich rozwój poznawczy. Z kolei w przypadku osób starszych, ta forma ruchu – obniża ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, ze względu na bardzo korzystny wysiłek aerobowy.
Specjaliści podkreślają, że na to, żeby być aktywnym fizyczne – nigdy nie jest za późno. Trzeba jednak zacząć stopniowo od rozgrzewki. Następnie dopracować technikę, a ostatecznie pamiętać - żeby robić to regularnie i przede wszystkim rekreacyjnie.