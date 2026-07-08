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Co na talerzu, to w głowie? Tak dieta wpływa na psychikę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 8 lipca (11:08)

Dla zdrowia, dla lepszej sylwetki, dla kondycji fizycznej – ale też… kondycji psychicznej? Badania naukowców z University College London oraz Barcelona Institute for Global Health – pokazują, że od tego co jemy, może zależeć choćby nasze nastawienie do życia i podatność na depresję. Osobom dojrzałym polecana jest dieta śródziemnomorska.

Co na talerzu, to w głowie? Tak dieta wpływa na psychikę
Co na talerzu, to w głowie. Tak dieta wpływa na psychikę /Shutterstock
  • Badania University College London i Barcelona Institute for Global Health wskazują, że dieta śródziemnomorska, bogata w świeże warzywa, owoce, rośliny strączkowe, ryby i oliwę z oliwek, może poprawiać nie tylko zdrowie fizyczne, ale także kondycję psychiczną osób dojrzałych.
  • Analiza ponad 3,2 tys. osób w wieku 50-90 lat wykazała, że stosowanie diety śródziemnomorskiej wiąże się z wyższą jakością życia, mierzoną m.in. poczuciem kontroli, samorealizacją, radością życia i optymizmem.
  • Naukowcy podkreślają, że choć wyniki mają charakter obserwacyjny, to ograniczenie przetworzonego mięsa i słodyczy oraz zwiększenie spożycia produktów roślinnych po 50. roku życia może sprzyjać lepszemu samopoczuciu i pogodnej jesieni życia.
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Świeże warzywa i owoce, rośliny strączkowe, ryby oraz wysokiej jakości oliwa z oliwek – to dla organizmu tarcza ochronna przed chorobami przewlekłymi. Naukowcy postanowili jednak sprawdzić jak to, co jemy - przekłada się na naszą kondycję psychiczną.

Przeanalizowano stan zdrowia ponad 3,2 tys. osób w wieku od 50 do 90 lat. Badacze oceniali kondycję psychiczną uczestników, opierając się o skalę CASP-12 – dwunastopunktowej skali, służącej do pomiaru jakości życia. To narzędzie, które sprawdza:

  • poczucie kontroli nad własnym życiem i autonomię,
  • samorealizację, niezależność i poczucie celu,
  • radość życia, energię oraz optymizm.

 

Wyniki pokazały, że osoby stosujące się do zasad diety śródziemnomorskiej miały najwięcej punktów.

Lepsze życie dzięki zmianie nawyków?

Choć naukowcy przyznają, że do wyników należy podchodzić ostrożnie, bo mają na razie charakter obserwacyjny – to jednak entuzjastycznie myślą o nowym spojrzeniu na to, co jemy. Jeżeli - poza wieloma już udowodnionymi korzyściami – odpowiednio zbilansowana dieta pozytywnie wpływa także na nasze zdrowie psychiczne, to jest to kolejny argument za tym, żeby ją promować.

Kluczem do lepszego samopoczucia są produkty roślinne - ale ważne też jest to, żeby unikać przetworzonego mięsa i ograniczyć słodycze. Te zasady są szczególnie istotne po pięćdziesiątym roku życia.

Zdaniem naukowców, decydując się na dietę śródziemnomorską – dajemy sobie szansę na pogodną jesień życia.

Źródło: PAP
Tagi: psychika dieta śródziemnomorska dojrzałość

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