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Dla zdrowia, dla lepszej sylwetki, dla kondycji fizycznej – ale też… kondycji psychicznej? Badania naukowców z University College London oraz Barcelona Institute for Global Health – pokazują, że od tego co jemy, może zależeć choćby nasze nastawienie do życia i podatność na depresję. Osobom dojrzałym polecana jest dieta śródziemnomorska.

Co na talerzu, to w głowie. Tak dieta wpływa na psychikę

Co na talerzu, to w głowie. Tak dieta wpływa na psychikę / Shutterstock

Świeże warzywa i owoce, rośliny strączkowe, ryby oraz wysokiej jakości oliwa z oliwek – to dla organizmu tarcza ochronna przed chorobami przewlekłymi. Naukowcy postanowili jednak sprawdzić jak to, co jemy - przekłada się na naszą kondycję psychiczną.

Przeanalizowano stan zdrowia ponad 3,2 tys. osób w wieku od 50 do 90 lat. Badacze oceniali kondycję psychiczną uczestników, opierając się o skalę CASP-12 – dwunastopunktowej skali, służącej do pomiaru jakości życia. To narzędzie, które sprawdza:

poczucie kontroli nad własnym życiem i autonomię,

samorealizację, niezależność i poczucie celu,

radość życia, energię oraz optymizm.

Wyniki pokazały, że osoby stosujące się do zasad diety śródziemnomorskiej miały najwięcej punktów.

Lepsze życie dzięki zmianie nawyków?

Choć naukowcy przyznają, że do wyników należy podchodzić ostrożnie, bo mają na razie charakter obserwacyjny – to jednak entuzjastycznie myślą o nowym spojrzeniu na to, co jemy. Jeżeli - poza wieloma już udowodnionymi korzyściami – odpowiednio zbilansowana dieta pozytywnie wpływa także na nasze zdrowie psychiczne, to jest to kolejny argument za tym, żeby ją promować.

Kluczem do lepszego samopoczucia są produkty roślinne - ale ważne też jest to, żeby unikać przetworzonego mięsa i ograniczyć słodycze. Te zasady są szczególnie istotne po pięćdziesiątym roku życia.

Zdaniem naukowców, decydując się na dietę śródziemnomorską – dajemy sobie szansę na pogodną jesień życia.