Święta budzą wśród maturzystów mieszane uczucia. Z jednej strony jest to czas, który mogą spędzić z najbliższymi, złapać chwilę oddechu od szkolnej bieganiny, a z drugiej jednak, czeka na nich masa zadań domowych, lektur do przeczytania, przygotowanie się do studniówki, nie mówiąc o tym, że dobrze by było wiedzieć, jaki w końcu kierunek studiów wybrać. Oczywiście, jeżeli się wszystkie obowiązki równomiernie podzieli, to jest pewna szansa na to, iż Nowego Roku licealista nie przywita ze zbiorem zadań z matematyki w jednej ręce i opracowaniem lektury w drugiej. Szansa. Bo pewne to nie jest.

