Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Kornel Morawiecki. Marszałka seniora Sejmu zapytamy o ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Czy istnieje szansa na spokojny i wyważony dialog wobec podziałów społecznych co do znaczenia wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku? Czy lider Wolnych i Solidarnych weźmie udział w oficjalnych obchodach rocznicy?

Z naszym gościem będziemy też rozmawiać o propozycji PiS, która zakłada obcięcie o 20 proc. pensji parlamentarzystów - czy to dobry krok? Niektórzy politycy zwracają uwagę na to, że może to skutkować obniżeniem jakości klasy politycznej.

Zapraszamy do słuchania rozmowy Roberta Mazurka o 8:02 w RMF FM i na RMF24.pl.