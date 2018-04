"Dziś wpłynie wniosek pana premiera Mateusza Morawieckiego do pana prezydenta o powołanie ministra cyfryzacji" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. „Wypada, aby to nazwisko przedstawił pan premier. "Jeszcze parę godzin i wszyscy będziemy znali nazwisko nowego ministra cyfryzacji” - dodał. "Konwencja była ważnym wydarzeniem. Zostały przedstawione bardzo ważne deklaracje, "piątka Morawieckiego", zobowiązania Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe kilkanaście miesięcy, rozwinięcie naszego programu, z którym szliśmy do wyborów w 2015 roku" - stwierdził gość Roberta Mazurka pytany o sobotnią konwencję PiS-u w Warszawie. "Będziemy w najbliższych dniach komunikować dokładnie, jak każdy z tych programów z "piątki Morawieckiego" będzie wyglądał i będzie implementowany" - zapowiedział. "Po 2,5 roku sprawowania władzy jest czymś absolutnie naturalnym, że trzeba z jednej strony dokonać podsumowania, z drugiej strony - zaplanować działania na dokończenie kadencji" - dodał. "Oczywiście to nie są wszystkie nasze propozycje" - zastrzegł Dworczyk. "Z PiS-em jest jak z dobrym winem - co roku rząd się staje lepszy" - zauważył szef kancelarii premiera. "Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, kiedy VAT zostanie obniżony" - stwierdził Dworczyk. Jak dodał, zapowiadana przez partię rządzącą likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia nie dojdzie do skutku w tej kadencji. "Liczymy, że Polacy dadzą nam szansę, żeby zmieniać Polskę również po roku 2019" – powiedział na antenie RMF FM.

Robert Mazurek: Szef kancelarii premiera i tradycyjne pytanie: kto będzie ministrem cyfryzacji i kiedy?

Michał Dworczyk: Dowiemy się tego już jutro zapewne, bo jutro wpłynie wniosek premiera Mateusza Morawieckiego do pana prezydenta o powołanie ministra cyfryzacji.

A znamy jakieś nazwisko?

Myślę, że wypada, aby to nazwisko przedstawił pan premier. To prerogatywa pana premiera. Jeszcze parę godzin i wszyscy będziemy znali nazwisko nowego ministra cyfryzacji.

No dobrze, ze dwa, trzy miesiące nie było tego ministra, to możemy jeszcze poczekać. W każdym razie proszę mi powiedzieć: jesteście zadowoleni z konwencji PiS-u? Tak? Wreszcie udało się, nikt wam nie męczy?

Na pewno konwencja była ważnym wydarzeniem zostały przestawione bardzo ważne deklaracje: "Piątka Morawieckiego", zobowiązania Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe kilkanaście kolejnych miesięcy, rozwinięcie naszego programu, z którym szliśmy do wyborów w 2015 roku. Ale też jeśli chodzi o naszą partię czuć powiew świeżości, mobilizacje. Politycy Prawa i Sprawiedliwości ruszają w Polskę żeby rozmawiać z Polakami.

Jak to jest? Dzisiaj powiew świeżości, a jeszcze w piątek raczej trudno było mówić o powiewie świeżości. Już nie chce barwnych porównań jakiś snuć.

Po dwóch i pół roku sprawowania władzy jest czymś absolutnie naturalnym, że trzeba z jednej strony dokonać podsumowania działania, a z drugiej strony zaplanować działania na dokończenia kadencji. Oczywiście to nie są wszystkie nasze propozycje, ponieważ...

Dobrze, ale to skupmy się na tych pięciu rzeczywiście, nie na wszystkich. Tak konkretnie, to kiedy wyprawka 300 złotych na każdego ucznia?

Od września 2018 roku.

I kto to będzie rozdawał? Szkoły czy tak jak "500 plus" samorząd?

Będziemy w najbliższych dniach komunikowali szczegóły dotyczące tych propozycji. To będzie program warty ok. 1,5 mld złotych. Każdy uczeń rozpoczynając rok dostanie 300 zł na to żeby..

Kieszonkowego?

Około 50 proc. kosztów niezbędnych do wyposażenia ucznia rozpoczynającego naukę.

No dobrze, czyli 300 złotych, "300 plus" od 1 września 2018.

Tak jest.

Mały ZUS, czyli ZUS dla tych, którzy mają najniższe dochody, mniejszy... brzmi to dość skomplikowanie, bo tam są jeszcze różne progi, im mniej zarabiasz, tym mniej płacisz. Nie ma pan takiego wrażenia, że się pogubimy w urzędniczym kociokwiku?

Nie mam takiego wrażenia, a z kolei jestem przekonany, że dla wielu małych i drobnych przedsiębiorców to będzie bardzo ważna zmiana. Program, który obliczamy na około 1,5 mld złotych...

Ale bardzo drobnych, bo to jest tak, że to jest pięć tysięcy miesięcznie?

No tak, tylko, że gospodarkę budują nie tylko giganci gospodarczy, ale również drobne, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Czyli dobrze, to proszę powiedzieć od kiedy?

Od przyszłego roku.

Od 1 stycznia 2019?

Według mojej wiedzy tak, ale jeszcze raz powtórzę, proszę o trochę cierpliwości. Będziemy w najbliższych dniach komunikować jak każdy program z "Piątki Morawieckiego" będzie wyglądał i będzie implementowany.

Dobrze, a teraz coś co brzmi fantastycznie, ale jak się poskrobie, sprawdzi szczegóły, to trochę mniej. No bo zapowiedź jest taka: proszę państwa, będziemy mieli najniższy w Europie podatek dla małych firm. CIT będzie wynosił w Polsce 9 proc., tak? Tak to sprzedaliście?

To prawda, obok węgierskiego CIT-u to będzie rzeczywiście najniższy podatek.

W ogóle żyć nie umierać tylko jest jeden kłopot. Tak naprawdę większość tych małych firm płaci nie CIT, tylko PIT.

Nie mniej szereg przedsiębiorców CIT płaci. Znowu to będzie, tak przeliczając...

Ale to jest kilka procent tak naprawdę. Kilka procent małych firm w Polsce płaci CIT.

...i nie opierając się na szerszej wiedzy to jest kolejne 0,5 mld złotych, aczkolwiek też musze zwrócić uwagę, że jak zaczynaliśmy tę kadencję CIT wynosił 19 proc.

Zgoda obniżyliście do 15.

Zmniejszyliśmy do 15, o 13 proc. wzrosły wpływy z tego podatku. W związku z tym, mam nadzieję...

Myślicie, że jak obniżycie do 9, to jeszcze wzrośnie?

Moim zdaniem jest to niewykluczone, dlaczego? Dlatego że przedsiębiorcy wychodzą z szarej strefy, dlatego że widzą, że państwo ich poważnie traktuje, zobaczymy, ale jesteśmy też gotowi ponieść ten koszt.

Ale panie ministrze, jeśli oni wyjdą z szarej strefy, to oni będą PIT płacić, a nie CIT.

Nie, nie, nie, to nie jest tak. Jestem przekonany, że przedsiębiorcy chcą funkcjonować legalnie i jeśli widzą, że są rząd poważnie przez rząd traktowani, to zaczynają zupełnie inaczej funkcjonować.

Dobrze i ważna rzecz dla wszystkich, chociaż w dość mglistej mgławicy, bo zdaje się, że 5 mld miało być na Fundusz Drogowy?

18 miesięcy....

Tylko panie ministrze, skąd na to pieniądze, bo mieliście w zeszłym roku taki pomysł, że podniesiecie opłatę paliwową, czytaj o 5 do 7 groszy zdaje się, wtedy takie były...

Pieniądze pochodzą przede wszystkim z uszczelnienia systemu podatkowego.

Z tego uszczelnienia na wszystko chcą dać, tak?

Pan redaktor doskonale wie, że w zeszłym roku to było 30 mld złotych. To jest skuteczność działania. Platforma Obywatelska przez osiem lat wie pan o ile zwiększyła przychody z VAT-u?

Nie.

O 21 mld mimo tego że VAT został o 1 proc. podniesiony. My nie podnosimy VAT-u, a za sam rok 2017 to było dodatkowych 30 mld złotych. To jest skuteczność, która pozwala na realizację ambitnych programów społecznych i gospodarczych.

Fundusz Drogowy. W ciągu 18 miesięcy macie 5 mld. Już nie będziemy się trochę naigrywać, że na "500 plus wydajemy" 20...

25, tak około 25 mld.

No właśnie, a tutaj 1/5 w półtora roku, czyli tak nie za wiele? Szału nie będzie.

Jak to nie będzie szału? To jest największy w historii zastrzyk przeznaczony na drogi lokalne. A Polska to nie tylko autostrady, to też lokalne drogi.

Ja jestem zwolennikiem dróg lokalnych!

Ja myślę, że wielu samorządowców i mieszkańców mniejszych miejscowości doceni ten program.

Ja jestem absolutnie za.

Jako mieszkaniec mniejszej miejscowości?

Ja jestem akurat mieszkańcem dość większej miejscowości, ale czasami zdarza mi się wyjeżdżać poza Warszawę. W każdym razie - pięć miliardów w półtora roku. Kiedyś były "schetynówki", a teraz co? "Mateuszówki"?

Jakkolwiek nazwiemy ten program, ważne, że powstanie wiele kilometrów lokalnych dróg. Na pewno dla wielu mieszkańców miast średnich i małych to będzie bardzo poważna pomoc.

Panie ministrze, "możemy się rozliczyć z praktycznie każdej obietnicy". To słowa niejakiego Michała Dworczyka, wczoraj wygłoszone - zdaje się. No to panie ministrze, z każdej obietnicy możecie się rozliczyć?

Niemal każdej - proszę być precyzyjnym.

"Obniżymy podatek VAT, który podniosła Platforma z 23% do 22%". Panie ministrze, ile wynosi VAT teraz?

23%. Jeszcze nie został obniżony i nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, kiedy zostanie obniżony.

"Zlikwidujemy NFZ". Kiedy zlikwidujemy?

Nie w tej kadencji. Liczymy, że Polacy dadzą nam szansę, żeby zmieniać Polskę po roku 2019 i wtedy rzeczywiście taki plan mamy.

"Podniesiemy kwotę wolną od podatku do ośmiu tysięcy złotych".

Panie redaktorze, oczywiście możemy wymieniać te rzeczy, których nie udało się zrobić, ale zastanawiam się, jak by to było, gdyby te wszystkie rzeczy były zrealizowane. Pan redaktor pewnie by pytał: "Ale czemu robicie to wszystko naraz? Przecież żadne państwo, żadna administracja tego nie wytrzyma!". A teraz pyta pan: "Ale czemu tego nie zrobiliście"? Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę na to - po dwóch i pół roku rządu PiS szereg najistotniejszych obietnic zostało zrealizowanych.

Szereg.

A mamy jeszcze półtora roku. Tak - najniższy wiek emerytalny, 500 plus.

To jest proszę państwa taki stary sposób, zagadujemy prowadzącego, żeby broń Boże nie mógł zadać konkretnego pytania, bo wtedy nie wiemy, co odpowiedzieć.

Nie, nie. Absolutnie nie. Jeżeli prowadzący gra nie fair, no to w takim razie...

Nie fair? Nie, nie. Stop.

Panie redaktorze, pan...

Stop. Żarty żartami, ale to było bardzo fair pytanie. Pan powiedział - proszę pozwolić mi kończyć - że możemy się rozliczyć z praktycznie każdej obietnicy.

Tak.

Ja w takim razie pytam o praktyczne obietnice. VAT obniżony? Nie. NFZ nie zlikwidowany. Ośmiu tysięcy...

Zrealizowaliśmy dużą część obietnic wyborczych...

Proszę pozwolić skończyć. Ośmiu tysięcy wolnych od podatku nie ma...

...mamy jeszcze półtora roku do zakończenia kadencji.

Gabinetów politycznych nie zlikwidowaliście.

Zlikwidowaliśmy samorządowe, które - jak pan wie - generowały najwięcej kosztów. A jeżeli pan redaktor postuluje, żeby zlikwidować wszystkie gabinety, to ja odpowiem - to słaby pomysł.

Taki było program PiS. To wy to...

Program był nieprecyzyjny. Ma pan rację. Powinien być tam bardziej precyzyjny zapis.

Dziękuję za przyznanie mi racji.

Mogę ostatnie zdanie? Do konesera win. Z PiS jest jak z dobrym winem. Co roku rząd się staje lepszy.











Kiedy będą wprowadzone darmowe leki dla kobiet w ciąży? "Jestem przekonany, że od stycznia 2019 roku" - stwierdził w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Michał Dworczyk. "Będziemy to przedstawiać, prezentować w ciągu najbliższych dni" - dodał. Wśród propozycji programowych PiS znalazła się m.in. minimalna emerytura dla kobiet, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. "Też od stycznia 2019 - takie jest założenie" - mówił szef kancelarii premiera. Dodał, że "to są deklaracje do końca tej kadencji".

Robert Mazurek pytał swojego gościa również o to, czy mimo podziałów politycznych gość RMF FM ma kolegów i koleżanki w gronie Platformy Obywatelskiej. "Mam całkiem sporo znajomych, o kolegach mogę mówić co najmniej trzech" - zdradził Dworczyk. "Koleżanek? Mniej. Ale znajomych - owszem" - mówił.