Premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka, darmowe leki dla kobiet w ciąży oraz bon przeznaczony na zajęcia kulturalne i sportowe dla młodych ludzi - to niektóre z projektów prorodzinnych przygotowanych przez rząd, o których poinformowała wicepremier Beata Szydło. Była szefowa rządu przedstawiła te incijatywy na konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy.

Szydło oświadczyła, że dzieci i rodzina to fundament i przyszłość Polski. Musimy zadbać o to, żeby rodziny były bezpieczne, by godnie żyły i by w Polsce rodziło się coraz więcej dzieci. To jest dzisiaj nasze największe wyzwanie - powiedziała. Oceniła też,

że "dzieci to nie jest koszt, to jest inwestycja".



Była szefowa rządu przedstawiła rozwiązania z zakresu polityki prorodzinnej przygotowane w ramach kierowanego przez nią Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Jak mówiła, projekty Komitetu zaadresowane są m.in. do matek. Nazwijmy je sobie dzisiaj mama plus" - zaproponowała.



Propozycje te obejmują m.in. zabezpieczenie emerytalnego matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci oraz premie za "szybkie urodzenie drugiego dziecka". Wśród rozwiązań, wypracowanych wspólnie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską, Szydło wymieniła także "dodatkowe, bezpłatne urlopy wychowawcze oraz gwarancje miejsc w żłobku, w przedszkolach".

Wicepremier Beata Szydło na konwencji w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Chcemy też wprowadzić dużo udogodnień dla młodych mam, dla mam-studentek - zapowiedziała Szydło. Jak doprecyzowała, mają one dotyczyć m.in. organizacji toku studiów, ułatwień w dostępie do urlopów dziekańskich oraz wprowadzenie dedykowanych młodym matkom programów stypendialnych.



No i wreszcie, jeśli chodzi o mamy, wszystkim nam zależy, żeby mamy w czasie ciąży były zdrowe i żeby dzieciaki rodziły się zdrowe; w związku z tym wprowadzamy program darmowych leków dla kobiet w ciąży - oświadczyła Szydło.

Była premier zapowiedziała wprowadzenie bonu, który będzie przeznaczony na zajęcia kulturalne i sportowe dla młodych ludzi od 16 do 25 roku - dla tych, którzy nie pracują, którzy się uczą. Poinformowała też o planach wprowadzenia programu wsparcia dla zespołów regionalnych i innych twórców kultury ludowej. Musimy chronić to, co mamy najcenniejsze (...). Między innymi jest to kultura ludowa, nasza tradycja ludowa, to wszystko co tworzyło i budowało naszą tożsamość - i tak pięknie jest w tej chwili kultywowane w małych miejscowościach przez zespoły regionalne, przez twórców ludowych - tłumaczyła.

"Czasami możecie mieć poczucie, że odrywamy się od waszych problemów"