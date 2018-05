„Nie byłem u protestujących w Sejmie. Nie jest to moją rolą” - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Horała. „W Sejmie każdy z nas ma swoje obowiązki. Z niepełnosprawnymi rozmawiał już prezydent, premier, wielokrotnie minister ds. społecznych. Ten dialog się cały czas toczy” - dodał. Pytany o 500 złotych zasiłku w gotówce dla opiekunów osób niepełnosprawnych, odpowiedział: „To jest nowy postulat. Widziałem taka rozmowę, w której mówili: ‘nie rozmawiajmy o pieniądzach, nam zależy na pieluchomajtkach, cewnikach, materiałach medycznych’”. „Gdyby miało te pieniądze dostać całe środowisko, to jest to 9 miliardów złotych dodatkowego kosztu dla budżetu. Po prostu w tym momencie w budżecie nie ma takich pieniędzy” - argumentował. Uspokajał jednocześnie, że „jest wielka wola, żeby zwiększyć środki dla osób niepełnosprawnych”. W studiu RMF FM Marcin Zaborski ze swoim gościem rozmawiał również o komisji śledczej ds. wyłudzeń podatku VAT. „Nie jest jeszcze powołana, ani ja nie jestem do niej powołany, ani wybrany na przewodniczącego” - wyjaśnił poseł. „Na tym posiedzeniu (które rozpoczęło się we wtorek - przyp. red.) będzie uchwała o utworzeniu takiej komisji, (…) uchwała Sejmu o powołaniu składu osobowego pewnie na następnym posiedzeniu i wtedy komisja zaczyna pracę” - dodał. Realny termin powstania komisji? „Pewnie w czerwcu” - stwierdził Marcin Horała.

Marcin Zaborski, RMF FM: Poseł PiS Marcin Horała z nami. Dzień dobry.



Marcin Horała: Dzień dobry. Kłaniam się.



Był pan dziś u protestujących w Sejmie niepełnosprawnych i ich opiekunów?



U samych protestujących nie byłem.



Dlaczego?



Bo nie jest to moją rolą.



Ale oni zapraszają. Proszą, żeby politycy PiS-u przyszli i porozmawiali.



Bardzo mi miło, ale w Sejmie generalnie każdy z nas ma swoje obowiązki. Z niepełnosprawnymi rozmawiał już prezydent, premier, wielokrotnie minister ds. społecznych. Ten dialog cały czas się toczy, są od tego odpowiednie osoby, które się tym zajmują.



Zastanawiam się, co się stało, bo 4 lata temu politycy PiS-u bardzo chętnie przychodzili i rozmawiali z protestującymi wtedy, tymi samymi zresztą osobami. Udzielali im wsparcia, popierali ich postulaty, a dzisiaj mówią coś zupełnie innego niż wtedy. Mówią, że to jest cyrk, że dzieci są traktowane jak żywe tarcze i ze to zakładnicy rodziców. Że matki nie mają serca i że trzeba byłoby je wynieść z Sejmu i zaprowadzić na policję. W swojej wypowiedzi zastosował pan technikę manipulacyjną polegającą na szeroką idącym uogólnieniu, mówiąc o politykach PiS-u.



A to nie politycy PiS-u mówili te słowa?



Ale mówi pan o dwóch politykach PiS-u, pewnie na kilkudziesięciu dzisiaj przepytanych w tej sprawie i kilkuset wypowiedzi, to pan wybrał akurat te najmniej fartowne.



Wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, pani poseł Bernadeta Krynicka, pan poseł Żalek, który mówi dzisiaj o tym, że to są żywe tarcze. A pani poseł Krynicka mówi, że da się znaleźć paragraf na te matki, które przetrzymują w Sejmie siłą dzieci.



A te osoby, ktore są bardziej już reprezentatywne, czyli marszałek Terlecki i pani marszałek Mazurek?



Mówią o tym, że ci rodzice nie mają serca, skoro przetrzymują te dzieci w Sejmie...



No i mają prawo do takiej opinii. Tak się składa, że rząd zaproponował bardzo daleko idące wyjście naprzeciw postulatom, osobom protestującym...



Ale pana zdaniem naprawdę da się znaleźć paragraf na te matki, rodziców, opiekunów, którzy są w Sejmie?



A to ja tego nie powiedziałem. Proszę pytać osobę, która to powiedziała...



Pani poseł Krynicka.



Tak, pani poseł Krynicka jest jedną z 235 indagowanych na ten temat obecnie posłów PiS-u. Mieli oni pewnie kilkaset wypowiedzi. Państwo popularyzujecie tę jedną, być może nie za bardzo fortunną.



No to nie jest jedna wypowiedz panie pośle. Bo są inne, jak już mówiliśmy. Ale, czy pan rozumie, dlaczego osoby z niepełnosprawnościami nie mogą otrzymać tych pieniędzy, o które proszą? Tych 500 zł zasiłku na życie - jak mówią. W gotówce.



To jest nowy postulat. Początkowo pamiętam, bo widziałem nawet taką rozmowę, w której mówili: Nie rozmawiajmy o pieniądzach, nam zależy na pieluchomajtkach, na cewnikach, materiałach medycznych... Taką propozycję przygotował rząd.



Ten postulat jest wpisany od początku. Dwa postulaty, które przynieśli do Sejmu. Pierwszy: renta socjalna wyższa i drugi - zasiłek na życie, 500 złotych.



Przypomnijmy również, że ta renta socjalna będzie podwyższona...



To prawda.



I ona od początku rządów PiS jest już podwyższona prawie o 40 procent, zasiłek pielęgnacyjny został podniesiony o 300 złotych. Zaproponowano dostęp poza kolejkami do rehabilitacji. Szereg artykułów medycznych, refundowanych, niezbędnych w rehabilitacji... Być może ten akurat postulat 500 złotych gotówką nie jest spełniony, natomiast naprawdę nie jest tak, że zawsze da się w 100 procentach wszystkie postulaty spełnić.



