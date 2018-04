„To jest dziwna sytuacja dla samorządowców, ale myślę, że to temat zastępczy w przestrzeni publicznej. Kowal zawinił - cygana powiesili" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan. Warszawski radny PiS odpowiada, że diety radnych są na dobrym poziomie. "Moja dieta to jest 2645 złotych. W dobie, gdzie ludzie zarabiają niewielkie pieniądze, 2645 złotych jest na pewno sporą pozycją w budżecie. Poczekajmy na kształt ustawy. Na razie jest powiedziane, że państwo ministrowie postanowili oddać nagrody na cel społeczny. (...) Pan prezes jest konsekwentny, dlatego że w swoim przemówieniu podczas naszej kampanii wyborczej i po wygranych wyborach zapowiedział, ze polityka nie jest narzędziem do bogacenia się” – mówi gość Marcina Zaborskiego. Goście Popołudniowej rozmowy w RMF FM komentowali wypowiedzi niektórych posłów, którzy twierdzą, że niektórzy burmistrzowie sami przyznawali sobie nagrody: " Absolutnie nie ma takiej możliwości prawnej. (...) Jeżeli pan prezes mówi o pokorze, umiarze i pracy i o tym, że trzeba być skromnym, to ja bym chciała powiedzieć wprost. Trzeba dać dobry przykład. Co ze spółkami skarbu państwa?(...) Tam jest dopiero Bizancjum” – mówiła Radwan. “W spółkach skarbu państwa, te wynagrodzenia zostały w bardzo istotny sposób ograniczone” – odpowiadał warszawski radny PiS. Elżbieta Radwan stwierdziła, że powodem decyzji o obniżeniu pensji samorządowcom jest panika wywołana spadkiem poparcia dla PiS-u: „Wydaje mi się, że PiS jest totalnej panice. Wydaje mi się, że te sondaże, które pikują w dół, zaniepokoiły całą scenę polityczną. Stąd też ten atak na ludzi, którzy niczemu nie zawinili” – mówiła burmistrz. Radny PiS uspokajał, że wszystko jest pod kontrolą. “Według mnie nie ma żadnej paniki” – powiedział Terlecki.

Marcin Zaborski, RMF FM: Pani burmistrz, skorzysta pani z okazji, żeby zaapelować: "Panie prezesie, nie zabieraj mi pieniędzy"?

Elżbieta Radwan: To jest taka dziwna sytuacja dla nas samorządowców, ale myślę, że taki temat zastępczy w kraju w dyskusji w przestrzeni publicznej...

Może i zastępczy, ale realne pieniądze wchodzą w grę.

E.R.: Panie redaktorze, cóż powiedzieć. Kowal zawinił, cygana powiesili. Milionowe nagrody dla rządu i wspólna odpowiedzialność, samorządowcy i parlamentarzyści będą ukarani. Tak też zrozumiałam wystąpienie pana prezesa.

To zapytajmy pana Pawła. Pan jako radny chce zarabiać mniej? Chciałby pan, żeby diety radnych np. w Warszawie były niższe?

Paweł Terlecki: Diety radnych w Warszawie są i tak na poziomie dosyć niskim...

Ale miesięczne diety dla radnego to jest ile?

P.T.: Ja mogę powiedzieć, jaka jest moja dieta. To jest 2645 zł.

I okej, to nie jest pensja regularna, tylko dieta za waszą aktywność w samorządzie. Ktoś powie, że to niewiele, ale dla innego te 2,5 tys. "in plus" to jest bardzo konkretny pieniądz.

P.T.: Chciałbym dodać, że w dobie gdzie ludzie naprawdę zarabiają niewielkie pieniądze i na pewno 2645 zł jest na pewno sporą pozycją w budżecie...

I teraz chce pan, żeby to było mniej?

P.T.: Poczekajmy na kształt ustawy...

Na razie jest pomysł pana prezesa.

P.T.: ...chodzi o to, że na razie jest powiedziane, że państwo ministrowie postanowili oddać nagrody na cel społeczny.

Ale jednocześnie politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają, że będą cięcia pensji nie tylko dla parlamentarzystów.

P.T.: Jednocześnie zapowiedziano przygotowanie ustawy, która będzie być może w swoim kształcie obcinała pensje parlamentarzystom i samorządowcom.

Słusznie, że samorządowcom?

P.T.: Ja nie wiem, nie widziałem kształtu ustawy...

Pytam o ideę, czy rozumie pan sam pomysł obniżenia pensji samorządowcom.

P.T.: Pan prezes jest konsekwentny, dlatego że pan prezes Jarosław Kaczyński w swoim takim przemówieniu podczas naszej kampanii wyborczej i po wygranych wyborach zapowiedział, że polityka nie jest narzędziem do bogacenia się. Ludzie, którzy przyszli do polityki nie mogą po prostu czerpać nadzwyczajnych, wielkich korzyści.

A propos, pani burmistrz. Pani marszałek Mazurek mówi dzisiaj tak: "Samorządowcy przyznawali sobie dużo wyższe nagrody niż niektórzy ministrowie". Pan poseł Horała: "Wśród prezydentów miast z Platformy Obywatelskiej powszechny był zwyczaj samomianowania do rad nadzorczych nawet kilku spółek, dzięki czemu ci prezydenci dorabiali sobie nawet dodatkową pensję".

E.R.: To jest dla mnie sprawa nieakceptowalna. Jeżeli ktoś tak się wypowiedział, to rozumiem, że się oparł na twardych danych. No jak burmistrz może sam sobie przydzielić nagrodę? Absolutnie nie ma takiej możliwości prawnej, to po pierwsze. A po drugie, no szanowni państwo, jeżeli pan prezes tak dobrze mówi o sprawach ważnych w Polsce, tutaj też o wynagrodzeniach samorządowców, parlamentarzystów, o pokorze, umiarze i pracy oraz tym, że trzeba być skromnym, to ja bym się chciała tutaj tak powiedzieć wprost: To trzeba dać dobry przykład. A co ze spółkami Skarbu Państwa? Gigantyczne wynagrodzenia dla osób, które sprawują tam w różnych...

I tam też mają podobno obniżki.

E.R.: Ale ja tego nie słyszałam. Ja słyszałam tylko o samorządowcach i parlamentarzystach.

I nie słyszała pani też o takich samorządowcach, którzy sami siebie mianowali do rad nadzorczych różnych spółek miejskich?

E.R.: Być może jest jakaś dopuszczalna rzecz. U mnie w mojej w gminie nie ma absolutnie takiej możliwości, żeby samorządowcy sami się mianowali do jakichkolwiek organów spółek komunalnych, a takie są w gminie, gdzie własność jest mieszkańców.

Zastanawiam się nad tym, dlaczego jest tak, że skoro pensje polityków były za wysokie - bo teraz są obniżane z jakiegoś powodu, bo ma być skromniej i polityka nie jest po to, żeby się na niej dorabiać - to dlaczego przez 2,5 roku rządów Prawa i Sprawiedliwości nikt tych pensji w parlamencie nie obniżył?

P.T.: Nie mogę powiedzieć, czy w parlamencie obniżył czy nie...

Nie obniżył, to wiemy.

P.T: ...natomiast powiedzieliśmy o spółkach Skarbu Państwa. I w spółkach Skarbu Państwa...

E.R.: Tam jest Bizancjum dopiero.

P.T.: Na pewno państwo sobie zdają sprawę, że te wynagrodzenia zostały w bardzo istotny sposób ograniczone. W tej chwili zarządzający, członkowie zarządu w spółkach Skarbu Państwa mają specjalne umowy o zarządzanie, które dokładnie regulują ich wynagrodzenie oraz ewentualnie jakieś premie za konkretne osiągnięcie wyniku.

E.R.: To są tak zwane cele.

P.T.: I nie może być sytuacja taka w tej chwili, to jest niemożliwe, tak jak było w przeszłości, że na przykład spółka przynosiła ogromne straty, natomiast prezes, zarząd spółki czy rada nadzorczy otrzymywały z tego powodu jakieś większe wynagrodzenie.