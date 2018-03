Do Dęblina pojedziemy w tym tygodniu w ramach cyklu "Twoje Miasto w Faktach RMF FM", w którym razem z Wami odkrywamy najpiękniejsze zakątki Polski. Decyzję podjęliście oczywiście Wy, głosując na RMF24.pl. Dlatego już w sobotę w Dęblinie pojawi się żółty wóz satelitarny RMF FM oraz nasza ekipa.

Malowniczy zakątek Lubelszczyzny położony w widłach największej polskiej rzeki - Wisły i rzeki Wieprz, otoczony kompleksem fortyfikacji obronnych z XIX wieku - tak o Dęblinie w zgłoszeniu na RMF24.pl napisał do nas pan Dariusz, zachęcając do wizyty w tym wyjątkowym mieście.

W sobotę na pewno usłyszycie o wspomnianej przez pana Dariusza Twierdzy Dęblin. Zbudowana przez Rosjan w latach 30. XIX wieku, do dziś jest obiektem, który wzbudza ogromne zainteresowanie wśród miłośników militariów.

Dęblin jednak przede wszystkim kojarzony jest ze Szkołą Orląt, czyli Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych, której historia zaczyna się w 1927 roku. Koniecznie odwiedzić trzeba także tutejsze Muzeum Sił Powietrznych, prezentujące niezwykłe pamiątki związane z polskim lotnictwem wojskowym.

"Twoje Miasto w Faktach RMF FM" tworzycie także Wy! Jeśli więc są miejsca w Dęblinie, które - Waszym zdaniem - koniecznie powinniśmy odwiedzić albo ludzie, których powinniśmy poznać, napiszcie nam o tym w komentarzach poniżej.

Wy decydujecie - my jedziemy i odkrywamy dla Was polskie miasta!

Nasi reporterzy co tydzień, w każdą sobotę, odwiedzają miasto, które wskażecie w głosowaniu na RMF 24! Cały czas czekamy też na kolejne Wasze zgłoszenia. Może następnym razem przyjedziemy właśnie do Was? Wystarczy w poniższym formularzu wpisać trzy argumenty, dlaczego to właśnie w Waszym mieście powinien zaparkować żółto-niebieski wóz satelitarny RMF FM! Zapraszamy!