Dęblin, Ośno Lubuskie, Zawadzkie, Kłecko, Debrzno, Ożarów. Jedno z tych miast w najbliższą sobotę będzie "Twoim Miastem w Faktach RMF FM". Decyzja - jak zawsze - należy do Was. Na głosy czekamy do czwartku do godziny 12.

Wozy RMF FM podczas wizyty w Świdniku (zdj. archiwalne) /Bartosz Sroczyński /RMF FM