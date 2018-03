W tym tygodniu w naszym cyklu Twoje Miasto w Faktach RMF FM odwiedziliśmy ​Niemodlin na Opolszczyźnie. Ta miejscowość położona 25 km na zachód od Opola ma zaledwie około 6 tysięcy mieszkańców, ale bardzo bogatą historię i miejsca, które warto zobaczyć. Największe atrakcje to piękny zamek, który ma już ponad 700 lat i najstarsze w Polsce arboretum. Niemodlin słynie także z hodowli karpia. Hodowcy i mieszkańcy przekonują, że warto go jeść nie tylko w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Nietypowy rynek w Niemodlinie

Niemodliński rynek ma oryginalny kształt. Nie jest kwadratowy czy prostokątny tylko wrzecionowaty. Pierzeje rynku zdobią kamieniczki w większości z XVIII i XIX wieku. Tu koncentruje się życie miasta. W rynku usytuowane są sklepy, domy i instytucje oraz kościół z XIII wieku i zamek książęcy. Przez sam środek rynku przebiega droga krajowa nr 46 łącząca Opole z Nysą i granicą państwa z Republiką Czeską. Władze miasta i mieszkańcy od lat walczą o budowę obwodnicy, która sprawi, że z oryginalnego rynku znikną m.in. ciężarówki.

Zamek Książęcy Niemodlin

To jeden z największych zamków w Polsce. Murowaną budowlę wzniósł w 1313 roku książę Bolesław, syn księcia opolskiego Bolka I. Do 1532 roku zamek był własnością śląskich książąt piastowskich. Kolejnymi właścicielami były rody: Hohenzollern, Puckler, Promnitz i Praschma. W budowli można znaleźć ślady różnych stylów architektonicznych m.in.: renesansowego i barokowego. Po II wojnie światowej zamek był siedzibą: Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, liceum i szkoły podoficerskiej.

Przez wiele lat nie można było zamku zwiedzać. Był zamknięty na cztery spusty. Od niedawna, dzięki nowym właścicielom znów jest otwarty dla turystów. Rozpoczęła się nowa era dla tego zamku. Budynek jest już zabezpieczony. Prowadzone są prace renowacyjne, które mają przywrócić blask temu obiektowi - mówi Dorota Koncewicz, burmistrz Niemodlina.

W zamku w Niemodlinie Jan Jakub Kolski nakręcił film "Jasminum", który miał premierę w 2006 roku.

Najstarsze arboretum w Polsce

Jeden z właścicieli Zamku Książęcego Jan Nepomucen Karol Praschma założył w Lipnie, wiosce obok Niemodlina ogród dendrologiczny. Stało się to w 1782 roku. Posadzono wówczas pierwsze drzewa - dwa jałowce wirginijskie. Jeden z nich rośnie do dziś. Obecnie ogród zajmuje obszar o powierzchni ponad 4 ha. Można w nim zobaczyć ponad 90 gatunków drzew i krzewów z różnych części świata. Ozdobami ogrodu są m.in: różaneczniki w wielu odmianach, a także kalmie i tulipanowce. W maju pięknie kwitną tu rododendrony i azalie - zachęca do odwiedzenia ogrodu burmistrz Niemodlina Dorota Koncewicz.

W drodze do arboretum mija się inny ciekawy obiekt czyli basen o wymiarach olimpijskich z 1934 roku. Krótko po otwarciu trenowała tu niemiecka kadra pływacka, przygotowująca się do XI Igrzysk Olimpijskich w Berlinie (w 1936 roku). Basen w sezonie jest czynny.

Niemodlin - kraina karpia

Niemodlin słynie z licznych stawów i hodowli karpia. Tradycje hodowlane sięgają XIV wieku. Dziś zajmują się tym dwa gospodarstwa rybackie. Jesienią w Niemodlinie odbywa się Wojewódzkie Święto Karpia podczas którego organizowany jest konkurs na najlepsze potrawy przygotowane z tej ryby. W 2015 roku karp niemodliński został wpisany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na listę produktów tradycyjnych województwa opolskiego.

