Eurowizja 2018. Kolejność występów w drugim półfinale:



1. Norwegia: Alexander Rybak – "That’s How You Write A Song"

2. Rumunia: The Humans – "Goodbye"

3. Serbia: Sanja Ilic & Balkanika – "Nova Deca"

4. San Marino: Jessika feat. Jenifer Brening – "Who We Are"

5. Dania: Rasmussen – "Higher Ground"

6. Rosja: Julia Samoylova – "I Won’t Break"

7. Mołdawia: DoReDoS – "My Lucky Day"

8. Holandia: Waylon – "Outlaw In ‘Em"

9. Australia: Jessica Mauboy – "We Got Love"

10. Gruzja: Ethno-Jazz Band Iriao – "For You"

11. Polska: Gromee feat. Lukas Meijer – "Light Me Up"

12. Malta: Christabelle – "Taboo"

13. Węgry: AWS – "Viszlat Nyar"

14. Łotwa: Laura Rizzotto – "Funny Girl"

15. Szwecja: Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

16. Czarnogóra: Vanja Radovanović – "Inje"

17. Słowenia: Lea Sirk – "Hvala, Ne!"

18. Ukraina: Melovin – "Under The Ladder"