Za nami pierwszy półfinał tegorocznego konkursu Eurowizji. W tym roku impreza odbywa się w Lizbonie. Sprawdźcie, kto już awansował do wielkiego finału?

Reprezentantka Izraela / PAP/EPA/JOSE SENA GOULAO /

O awans do ścisłego finału 63. Konkursu Piosenki Eurowizji walczyli reprezentanci 19 krajów - Azerbejdżanu, Islandii, Albanii, Belgii, Czech, Litwy, Izraela, Białorusi, Estonii, Bułgarii, Macedonii, Chorwacji, Austrii, Grecji, Finlandii, Armenii, Szwajcarii, Irlandii i Cypru.

W pierwszym półfinale znalazła się większość faworytów, z Nettą Barzilai z Izraela na czele. W dniu pierwszego półfinału Nettę w notowaniach bukmacherskich wyprzedziła jednak reprezentująca Cypr Eleni Foureira. W pierwszym półfinale zobaczyliśmy także reprezentantów Estonii, Czech i Bułgarii, którzy również znaleźli się w pierwszej dziesiątce notowań bukmacherów.

Wideo youtube

Wideo youtube

Na awans do finału miały wpływ głosy telewidzów oraz noty przyznane przez jurorów. Do wielkiego finału 63. Konkursu Piosenki Eurowizji awansowali reprezentanci Austrii, Estonii, Cypru, Litwy, Izraela, Czech, Bułgarii, Albanii, Finlandii i Irlandii. Nazwy państw, które awansowały do finałowego koncertu, podano w kolejności losowej.

Drugi półfinał, w którym zobaczymy reprezentujący Polskę duet Gromee i Lukas Meijer z utworem "Light Me Up", odbędzie się w czwartek 10 maja. Koncert rozpocznie się o godzinie 21.00 i będzie można śledzić go na żywo bezpłatnie na YouTube oraz na antenie TVP1 - podobnie wielki finał, który odbędzie się w sobotę 12 maja.