Po 35-letniej przerwie Abba powraca z nową muzyką. "Może i jesteśmy trochę starsi, ale brzmienie jest nowe" – przekazali członkowie grupy Agnetha, Benny, Björn i Anni-Frid w wydanym w szwedzkich mediach oświadczeniu.

/ NORA LOREK / PAP/EPA

Menadżer grupy Görel Hanser poinformował, że Abba po 35 latach nagrała nowe utwory. Przekazał też oświadczenie.

"Uznaliśmy wspólnie, że po 35 latach byłoby fajnie wrócić do studia nagrań. I też tak zrobiliśmy. To tak jakby czas się zatrzymał w miejscu, a my wróciliśmy z krótkich wakacji" - napisali Agnetha, Benny, Björn i Anni-Frid.

"Może jesteśmy trochę starsi, ale brzmienie jest nowe" - dodali.

Na razie grupa nagrała dwa utwory. Pierwszy "I Still Have Faith In You" zostanie zaprezentowany w grudniu.

ABBA wraca z nowymi piosenkami. Legendarny zespół wszedł do studia po 35 latach Associated Press/x-news





Menadżer Görel Hanser powiedział, że piosenki zostały nagrane na początku zeszłego lata. Zaznaczył jednak, że ci fani, którzy trzymają kciuki za powrót zespołu na scenę, będę rozczarowani. Nie, nie Abba. Nie ma co na to liczyć. Tak się nie stanie - powiedział.

Szwedzka grupa Abba z Agnethą Fältskog, Björnem Ulvaeusem, Benny’m Anderssonem i Anni-Fridą Lyngstad była aktywna w latach 1972-1982. Jest znana na całym świecie. Sprzedała ponad 400 milionów płyt.

Wideo youtube



(j.)