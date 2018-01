​Będzie podział Ministerstwa Rozwoju. Jak dowiedział się reporter RMF FM, wtorkowa rekonstrukcja rządu ma zakładać wydzielenie z tego resortu dwóch nowych ministerstw. Na ich czele staną dwaj obecni wiceszefowie resortu rozwoju - Jadwiga Emilewicz i Jerzy Kwieciński. Do tej pory na czele ministerstwa stał premier Mateusz Morawiecki.

Jadwiga Emilewicz (fot. Andrzej Grygiel/PAP) i Jerzy Kwieciński (fot. Paweł Supernak/PAP) / PAP

Pierwsze nowe ministerstwo, które powstanie, będzie czymś na wzór dawnego resortu gospodarki. Na jego czele ma stanąć Jadwiga Emilewicz. Ministerstwo ma odpowiadać za przyciąganie zagranicznych inwestorów do Polski i przygotowanie ułatwień dla polskich przedsiębiorców.

Drugim nowym resortem będzie ministerstwo zajmujące się przede wszystkim przyciąganiem zagranicznych funduszy do Polski, zwłaszcza ściąganiem i wykorzystywaniem funduszy europejskich.

Do nowego resortu - na czele którego stanie dotychczasowy wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński - ma zostać włączona część obecnego Ministerstwa Infrastruktury, bo tam wykorzystanie unijnych funduszy idzie bardzo powoli.

Rekonstrukcję rządu zapowiedziała jeszcze w październiku ówczesna premier Beata Szydło. W grudniu ogłoszono jednak, że nowym szefem rządu zostanie minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Tego miesiąca wymieniono jeszcze ministrów KPRM, jednak do poważniejszych roszad nie doszło.

Jak ogłosiła rzeczniczka KPRM Joanna Kopcińska, we wtorek o godz. 12:00 ma dojść do faktycznej rekonstrukcji rządu. Póki co, nie wiadomo dokładniej, kto utraci stanowiska. Prawdopodobnie dojdzie do zamiany na stanowisku szefa resortu cyfryzacji - Annę Streżyńską ma zastąpić Piotr Nowak. Z kolei na czele Ministerstwa Finansów ma stanąć wiceminister Teresa Czerwińska.

Jak informowało RMF FM , ważą się też losy ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Jak dowiedział się nasz reporter, szef MON jest w sporze z premierem Morawieckim - konflikt dotyczy m.in. wpływów w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.