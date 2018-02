"W dniu dzisiejszym ok 14.00 czasu lokalnego podczas podchodzenia do obozu C1 (5900m) samoistnie spadający kamień uderzył Rafała Fronię w przedramię powodując złamanie. Po zejściu do bazy i zaopatrzeniu medycznym oczekuje na ewakuację helikopterem do szpitala w Skardu.W najbliższych dniach powróci do kraju" - informuje na swojej stronie Polski Himalaizm Zimowy. W środę Adam Bielecki, inny uczestnik wyprawy na K2, również został uderzony kamieniem. Kilkadziesiąt metrów pod obozem pierwszym kawałek skały spadł polskiemu himalaiście na twarz, łamiąc mu nos i rozcinając czoło.

