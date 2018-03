W dniu wyborów prezydenckich w Rosji media informują o cyberatakach na stronę Centralnej Komisji Wyborczej Rosji, które "wychodzą z 15 krajów". Z informacji przekazanych przez komisję wynika, że tak wysokiej frekwencji w głosowaniach w Rosji jeszcze nie notowano - informuje dziennikarz RMF FM Przemysław Marzec. Urzędujący prezydent Rosji Władimir Putin oddał już głos w jednym z moskiewskich lokali wyborczych. Zapewnił, że będzie zadowolony z każdego wyniku, który pozwoli mu "realizować zadania prezydenta".

Jestem przekonany o słuszności programu, który proponuję naszemu krajowi - powiedział Putin, cytowany przez agencję Interfax.

65-letni polityk, będący na Kremlu najdłużej urzędującym politykiem od czasów Józefa Stalina, w niedzielę walczy o fotel prezydencki po raz czwarty w swej karierze. Powszechnie uważa się, że wygra i tym razem. Zgodnie z sondażami zamierza głosować na niego około 70 procent wyborców.

Od 1999 roku, kiedy za prezydentury Borysa Jelcyna został premierem, Putin nie zszedł ani razu z rosyjskiej sceny politycznej. Na czele państwa stał już w latach 2000-2008, potem do 2012 roku formalnie był premierem, a na Kremlu zastępował go jeden z jego najbardziej zaufanych współpracowników, obecny szef rządu Dmitrij Miedwiediew.

Wprowadzona w 2012 roku poprawka do rosyjskiej ustawy zasadniczej wydłużyła prezydencką kadencję z czterech do sześciu lat, w związku z czym w razie wygranej Putin może zasiadać w fotelu prezydenta Rosji do 2024 roku.

Ze względu na obowiązywanie w Rosji aż dziewięciu stref czasowych głosowanie w wyborach trwa niemal dobę. Rozpoczęło się o godz. 21 w sobotę czasu polskiego w najdalej wysuniętych na wschód regionach - na Czukotce i Kamczatce, i potrwa do godz. 19 czasu polskiego w graniczącym z Polską obwodzie kaliningradzkim.