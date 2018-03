Na Kamczatce i Czukotce na rosyjskim Dalekim Wschodzie rozpoczęły się o godz. 8 czasu lokalnego (godz. 21 w sobotę w Polsce, 23 czasu moskiewskiego) wybory prezydenckie. Ze względu na wielość stref czasowych na terytorium Rosji głosowanie trwa niemal dobę.

Na Dalekim Wschodzie rozpoczęły się wybory prezydenckie / PAP/EPA/YURI KOCHETKOV /

O godz. 22 czasu polskiego w sobotę (północ czasu moskiewskiego) wybory rozpoczną się w obwodzie sachalińskim i magadańskim.

W wyborach 18 marca uprawnionych do głosowania jest ponad 110,8 mln osób. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 8-20 czasu lokalnego.



Głosowanie zakończy się w niedzielę o godz. 21 czasu moskiewskiego (19 czasu polskiego) w graniczącym z Polską obwodzie kaliningradzkim.



Według sondażu opublikowanego 7 marca przez Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM), ośrodek zbliżony do Kremla, 69,7 proc. Rosjan gotowych jest głosować na Władimira Putina. Pozostali kandydaci: Siergiej Baburin, Paweł Grudinin, Grigorij Jawliński, Ksenia Sobczak, Maksim Surajkin, Boris Titow i Władimir Żyrinowski zebrali w sondażach od 7,1 proc. głosów (Grudinin) oraz 5,6 proc. (Żyrinowski) do niespełna jednego procenta. Wśród rywali zarejestrowanych przez Centralną Komisję Wyborczą nie ma najgłośniejszego krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego.