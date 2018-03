"Wielka Sobota we wspólnocie Kościoła jest dniem wyciszenia, zadumy i refleksji nie tylko ze względu na złożenia ciała Chrystusa w grobie Pańskim, przy którym ludzie adorują najświętszy sakrament , ale także ze względu na apostołów, dla których ten dzień był trudną próbą wiary" - mówi biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski. Jak dodaje, należy pamiętać o tym, że dla uczniów Chrystusa "był to najtrudniejszy okres; po Jego śmierci rozproszyli się, nie rozumieli do końca ani sensu tego dramatu, ani sensu krzyża". "Jest to więc czas zadumy i refleksji nawiązujący do sytuacji pierwszych uczniów Chrystusa, którzy tego dnia przeżywali trudne doświadczenie i największą próbę swojej wiary" - podkreśla biskup Markowski.

Ubiegłoroczny Grób Pański w kościele św. Jacka oo. dominikanów przy ul. Freta w Warszawie / Rafał Guz /PAP

REKLAMA