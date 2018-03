W małopolskim Miechowie znajduje się dokładna kopia grobu Jezusa z Jerozolimy. To jedyne takie miejsce w Polsce. To kilkusetletnia historia sięgająca korzeniami średniowiecza. W XII wieku sprowadzono do Miechowa zakon Bożogrobców, który opiekował się grobem Jezusa. Żeby zakonnicy mogli wykonywać swoje powołanie, stworzono tu replikę grobu.