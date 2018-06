Na ten dzień piłkarscy kibicie czekali z niecierpliwością! I jest! Dziś wielkie święto wszystkich fanów futbolu – ruszają mistrzostwa świata w piłce nożnej. W dniu inauguracji na Rynku Głównym w Krakowie wraz ze słuchaczami RMF FM będziemy bić REKORD GUINNESSA w jednoczesnym podbijaniu piłki futbolowej. Bądźcie z nami!

9:02

Przed wieżą ratuszową rozstawiana jest scena i duży telebim. Odgrodzona jest już cała płyta Rynku Głównego. Stoją tu nasze żółte namioty. Każdy, kto chce może dołączyć do nas, na chętnych czekają piłki i koszulki. Czeka też specjalne wejście - od ulicy świętego Jana.



Przygotowaliśmy dla Was 1700 specjalnych żółtych piłek futbolowych i tyle samo naszych firmowych koszulek! Tak "uzbrojeni" zamierzamy z Waszą pomocą przejść do historii i pobić rekord Guinnessa jednoczesnym podbijaniu piłki futbolowej.



Piłkę trzeba podbijać przez 10 sekund



Zgodnie z wymogami postawionymi przez Guinness World Records w Londynie, wszyscy uczestniczy jednocześnie na nasz sygnał będą podbijać piłkę futbolową przez 10 sekund. Ponieważ próba jest dość trudna od strony technicznej i do jej wykonania musimy zapewnić każdemu uczestnikowi odpowiednią przestrzeń, to na Rynku w Krakowie przewidzieliśmy miejsce dla maksymalnie 1700 osób.

Zapraszamy!





Podczas bicia rekordu dopingować nas będą

Enej, polski zespół rockowo - folkowy, założony w 2002 roku w Olsztynie, przez braci Piotra i Pawła Sołoducha oraz ich przyjaciela Łukasza Kojrysa (obecnego managera zespołu). Nazwa zespołu pochodzi od imienia głównego bohatera "Eneidy" Iwana Kotlarewskiego - Eneja, wesołego kozaka podróżującego po świecie;

Antek Smykiewicz: wokalista;



Krzysztof Golonka, najpopularniejszy w Polsce youtuber sportowy (ponad 1 100 000 subskrybentów) najbardziej doświadczony piłkarski performer w Polsce, finalista programu "Mam Talent", Mistrz Świata Trików Piłkarskich





Oto co musisz wiedzieć



Bramki wejściowe otwieramy o godzinie 11:00 i będą otwarte do godziny 12:00. Prosimy nie zwlekać z przybyciem, bo potem mogą być kolejki. Po godzinie 12:00 bramki zostaną zamknięte i wejście na teren imprezy nie będzie już możliwe, nawet dla osób, które mają zaproszenie.

uczestnicy zarejestrowani (wejście nr 2 - od strony ulicy Sławkowskiej)

Wszystkie osoby, które zarejestrują się na naszej stronie, a ich zgłoszenie zostanie zaakceptowane, otrzymają oficjalne zaproszenie na imprezę drogą mailową. Zaproszenie należy zabrać ze sobą na imprezę.

Osoby nieletnie muszą mieć wypełnione oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego, którego wzór jest na zaproszeniu. Wszystkie osoby zarejestrowane mają gwarancję wejścia na teren imprezy i otrzymania piłki i koszulki, pod warunkiem przybycia w godzinach 11:00-12:00.

Dla uczestników, którzy nie dokonają wcześniejszego zgłoszenia, a którzy będą chcieli wziąć udział w naszej imprezie mamy przewidzianą pulę około 300 miejsc. Uczestnicy niezarejestrowani będą mogli wejść specjalnie oznaczonym wejściem. UWAGA - ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uczestnikom niezarejestrowanym NIE GWARANTUJEMY wejścia na teren imprezy i w związku z tym zachęcamy do wysłania zgłoszenia przez formularz na naszej stronie poniżej.

Opiekunowie grup zorganizowanych, które zgłosiły się przez formularz zgłoszeniowy zostaną poinformowani o szczegółach udziału telefonicznie lub mailowo.

OSOBY NIELETNIE

Osoby nieletnie muszą mieć wypełnione oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego, którego wzór jest na zaproszeniu.

INNE SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Na teren imprezy NIE WOLNO wchodzić z:

psami

rowerami

torbami (dozwolone są małe torebki i plecaki)

wózkami dziecięcymi

ani innymi rzeczami, które będą przeszkadzać w próbie podbijania piłki.