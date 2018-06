W tamtym roku, 24 sierpnia, razem ze słuchaczami RMF FM pobiliśmy rekord Guinnessa w jednoczesnym podbijaniu piłki do siatkówki! 14 czerwca ponownie spotykamy się na Rynku Głównym w Krakowie, by wspólnie z wami podbijać piłkę futbolową przez 10 sekund i ponownie wpisać się na listę rekordzistów Guinnessa!

Już 14 czerwca od godz. 11 na Rynku w Krakowie wielkie święto piłkarskie. Dla uczczenia pierwszego dnia piłkarskiego mundialu pobijemy kolejny rekord Guinnessa, tym razem w jednoczesnym podbijaniu piłki futbolowej. Aby tego dokonać, potrzebujemy Waszej pomocy, a dokładnie rzecz biorąc co najmniej 1407 osób (aktualny rekord to 1406 osób), które jednocześnie na nasz sygnał będą podbijać piłkę futbolową przez 10 sekund. Ponieważ próba jest dość trudna od strony technicznej i do jej wykonania musimy zapewnić każdemu uczestnikowi odpowiednią przestrzeń, to na Rynku w Krakowie przewidzieliśmy miejsce dla maksymalnie 1700 osób.

Wideo instagram

Na miejsce próby wejdą ci słuchacze, którzy wyślą do nas film, na którym pokażą, że potrafią utrzymać piłkę w powietrzu "kapkując" przez co najmniej 10 sekund, a redakcja RMF z tych zgłoszeń do próby wybierze te osoby, które robią to najpewniej.

Dla każdej osoby zakwalifikowanej będziemy mieli na miejscu imprezy darmową piłkę i koszulkę. Wszystkich pozostałych słuchaczy zapraszamy na Rynek do kibicowania - liczymy na Wasz udział!