Równo tydzień po rozpoczęciu rosyjskiego mundialu poznaliśmy dwie kolejne ekipy pewne awansu do 1/8 finału. Do zespołów Rosji i Urugwaju dołączyły drużyny Francji i Chorwacji! Powiększyło się również grono tych, którzy już teraz wiedzą, że udział w rosyjskich MŚ zakończą na fazie grupowej: do Arabii Saudyjskiej, Maroka i Egiptu dołączyło Peru.

Francja i Chorwacja dołączyły do grona drużyn pewnych awansu do 1/8 finału mistrzostw świata w Rosji! Po lewej: Kylian Mbappe i Antoine Griezmann fetują gola tego pierwszego w meczu Francji z Peru (fot. ATEF SAFADI), po prawej: Ivan Rakitić i Luka Modrić cieszą się z bramki Rakiticia w meczu Chorwacji z Argentyną (fot. FRANCK ROBICHON)

