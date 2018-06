Ten pojedynek był mundialowym szlagierem: na stadionie w Niżnym Nowogrodzie zmierzyły się reprezentacje Argentyny i Chorwacji! Na pierwszą bramkę musieliśmy poczekać aż do 53. minuty: Gabriel Mercado wycofał do bramkarza Wilfredo Caballero, a ten... odegrał wprost do Ante Rebicia! Chorwat się nie pomylił i pięknym uderzeniem z półwoleja umieścił futbolówkę w bramce! W 80. minucie na listę strzelców wpisał się Luka Modrić: na 2:0 podwyższył fenomenalnym uderzeniem z dystansu! Z kolei już w doliczonym czasie gry, po zręcznym rozegraniu i błędach Argentyńczyków, Ivan Rakitić ustalił wynik na 3:0! To drugie zwycięstwo Chorwatów na rosyjskim mundialu, w dorobku mają więc komplet 6 punktów. Sensacją jest natomiast postawa Argentyńczyków, którzy z jednym punktem na koncie są w tej chwili o krok od pożegnania z mistrzostwami!

Mundial 2018: Mecz Argentyna - Chorwacja. Po lewej: Danijel Subasic i Lionel Messi, po prawej: Luka Modric i Marcos Acuna /FRANCK ROBICHON /PAP/EPA

REKLAMA