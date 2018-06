Od boiskowego pogromu rozpoczęła się rywalizacja o Puchar Świata! W meczu otwarcia mundialu, rozegranym na stadionie Łużniki w Moskwie, reprezentacja Rosji rozgromiła drużynę Arabii Saudyjskiej 5:0! Pojedynek, prowadzony przez argentyńskiego arbitra Nestora Pitanę, obserwowało z trybun ponad 78 tysięcy widzów.

Mecz otwarcia mundialu Rosja - Arabia Saudyjska. Po lewej: Jurij Gazinski cieszy się ze zdobycia pierwszego gola (fot. YURI KOCHETKOV), po prawej: o piłkę walczą reprezentant gospodarzy Mario Fernandes of Russia i Saudyjczyk Salman Al-Faraj (fot. FELIPE TRUEBA)



Wynik spotkania otworzył w 12. minucie strzałem głową Jurij Gazinski, a na 2:0 podwyższył w 43. minucie Denis Czeryszew. Na kolejnego gola kibice czekali do 71. minuty: wtedy to uderzeniem głową saudyjskiego bramkarza pokonał Artiom Dziuba. Gole numer 4 i 5 padły zaś dopiero... w doliczonym czasie gry! Najpierw drugą bramkę zapisał na swoim koncie Czeryszew, a później z rzutu wolnego trafił Aleksandr Gołowin.

Grupa A:



Rosja - Arabia Saudyjska 5:0 (2:0)



Bramki: 1:0 Jurij Gazinski (12-głową), 2:0 Denis Czeryszew (43), 3:0 Artiom Dziuba (71-głową), 4:0 Denis Czeryszew (90+1), 5:0 Aleksandr Gołowin (90+4-wolny).



Żółte kartki: Rosja: Aleksandr Gołowin. Arabia Saudyjska: Taiseer Al-Jassim.



Sędzia: Nestor Pitana (Argentyna).



Widzów: 78 011.



Rosja: Igor Akinfiejew - Mario Fernandes, Ilja Kutiepow, Siergiej Ignaszewicz, Jurij Żyrkow - Aleksandr Samiedow (64. Daler Kuzjajew), Jurij Gazinski, Alan Dzagojew (24. Denis Czeryszew), Roman Zobnin, Aleksandr Gołowin - Fiodor Smołow (70. Artiom Dziuba).



Arabia Saudyjska: Abdullah Al-Muaiouf - Muhammed Al-Burayk, Osama Hawsawi, Omar Othamn Hasawi, Yasser Al-Shahrani - Salem Al-Dawsari, Abdullah Otayf (64. Fahad Al-Muwallad), Salman Al-Faraj, Taiseer Al-Jassim, Yahia Al-Shehri (72. Hattan Bahebri) - Mohammed Al-Sahlawi (84. Muhannad Assiri).

Grupa A. Tabela: Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki +/- Pkt Rosja 1 1 0 0 5-0 3 Egipt 0 0 0 0 0-0 0 Urugwaj 0 0 0 0 0-0 0 Arabia Saudyjska 1 0 0 1 0-5 0

Mundial 2018. Terminarz. Grupa A Data Godzina Drużyny Miejsce Wynik 14 czerwca 2018 17:00 Rosja - Arabia Saudyjska Moskwa 5:0 15 czerwca 2018 14:00 Egipt - Urugwaj Jekaterynburg - 19 czerwca 2018 20:00 Rosja - Egipt St. Petersburg - 20 czerwca 2018 17:00 Urugwaj - Arabia Saudyjska Rostów - 25 czerwca 2018 16:00 Urugwaj - Rosja Samara - 25 czerwca 2018 16:00 Arabia Saudyjska - Egipt Wołgograd -

Mundial 2018: Sprawdź terminarz meczów! >>>>

Ceremonia otwarcia mundialu: W roli głównej Robbie Williams!

Pierwszy gwizdek mundialu poprzedziła półgodzinna ceremonia otwarcia mistrzostw , którą - zgodnie z zapowiedziami - zdominowała muzyka. Na zakrywającą całe boisko ogromną płachtę, imitującą łaty futbolówki, wbiegli tancerze i tancerki oraz postaci przebrane fantazyjnie za latawce i ptaki.

Kluczową postacią uroczystości był brytyjski wokalista Robbie Williams, który na początek zaśpiewał "Let Me Entertain You" i "Feel".

Mundial 2018 oficjalnie rozpoczęty! "Cieszmy się największym piłkarskim świętem na Ziemi!" 11 miast, 12 stadionów, 32 drużyny narodowe, miliony kibiców… Na moskiewskim stadionie Łużniki oficjalnie zainaugurowano piłkarskie mistrzostwa świata! "Od dzisiaj, przez miesiąc, futbol podbije Rosję, a z Rosji podbije cały świat. Cieszmy się największym piłkarskim świętem na Ziemi!" -... czytaj więcej

Na scenie dołączyła do niego rosyjska sopranistka pochodzenia tatarskiego, związana obecnie z Operą Wiedeńską, Aida Garifullina: artyści wspólnie wykonali kolejny przebój Williamsa: "Angels". W tym czasie na murawę wniesiono flagi 32 państw, których reprezentacje rywalizować będą na mundialu.

Część artystyczną Robbie Williams zakończył innym swoim wielkim przebojem: "Rock DJ".

Później na arenie pojawili się prezydent Rosji Władimir Putin i szef FIFA Gianni Infantino, którzy wygłosili krótkie przemówienia.

Od dzisiaj, przez miesiąc, futbol podbije Rosję, a z Rosji podbije cały świat. Cieszmy się największym piłkarskim świętem na Ziemi. Dziękuję prezydentowi Putinowi, dziękuję Moskwie. Spasibo Rossija - mówił Infantino.

A później wydarzyło się to, na co kibice futbolu na całym świecie czekali od miesięcy: argentyński sędzia Nestor Pitana odgwizdał rozpoczęcie meczu otwarcia mistrzostw!