11 miast, 12 stadionów, 32 drużyny narodowe, miliony kibiców… Na moskiewskim stadionie Łużniki oficjalnie zainaugurowano piłkarskie mistrzostwa świata! "Od dzisiaj, przez miesiąc, futbol podbije Rosję, a z Rosji podbije cały świat. Cieszmy się największym piłkarskim świętem na Ziemi!" - mówił w czasie uroczystości prezydent FIFA Gianni Infantino. Po ceremonii otwarcia rozbrzmiał pierwszy gwizdek meczu otwarcia, w którym zmierzyły się ekipy Rosji i Arabii Saudyjskiej! Rywalizacja o Puchar Świata toczy się już po raz 21. w historii, a jej triumfatora poznamy 15 lipca!

W czasie półgodzinnej ceremonii otwarcia mistrzostw - zgodnie z zapowiedziami - dominowała muzyka.

Na zakrywającą całe boisko ogromną płachtę, imitującą łaty futbolówki, wbiegli tancerze i tancerki oraz postaci przebrane fantazyjnie za latawce i ptaki.

Zaczęło się od krótkiego fragmentu koncertu fortepianowego Czajkowskiego, a po chwili na arenie pojawił się słynny brytyjski wokalista Robbie Williams, który wykonał dwa ze swoich największych hitów: najpierw "Let Me Entertain You", później "Feel".

Na scenie do Brytyjczyka dołączyła rosyjska sopranistka pochodzenia tatarskiego, związana obecnie z Operą Wiedeńską, Aida Garifullina: artyści wspólnie wykonali kolejny przebój Williamsa: "Angels".

W tym czasie na murawę wniesiono flagi 32 państw, których reprezentacje wystąpią na mundialu.

Część artystyczną Robbie Williams zakończył innym swoim wielkim przebojem: "Rock DJ".

Zgodnie z zapowiedziami, w czasie ceremonii na murawie pojawił się legendarny gwiazdor światowego futbolu: Brazylijczyk Ronaldo. Puchar Świata - trofeum, o którego podniesieniu marzy każdy piłkarz w każdym zakątku globu - zaprezentowali natomiast słynny hiszpański golkiper Iker Casillas i rosyjska topmodelka Natalia Vodianova.

Po części artystycznej krótkie przemówienia wygłosili prezydent Rosji Władimir Putin i szef FIFA Gianni Infantino.

Ten pierwszy pozdrowił kibiców i życzył sukcesów piłkarzom.

Gratuluję wielkiej, międzynarodowej, przyjaznej rodzinie piłkarskiej rozpoczęcia najważniejszego turnieju na świecie - mówił Putin.

Przypomniał, że mundial po raz pierwszy odbywa się w Rosji. Szczerze się z tego cieszymy - zaznaczył.

Putin zapewnił również, że jego kraj, przygotowując się do mundialu, zrobił wszystko, by sportowcy i kibice mogli podczas mistrzostw cieszyć się atmosferą futbolowego święta.

Witamy w Rosji - zakończył Władimir Putin, wzbudzając tymi słowami euforię na trybunach.

Po rosyjskim prezydencie głos zabrał szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino.

Drodzy przyjaciele, witamy na mistrzostwach świata - powiedział po rosyjsku, za co kibice podziękowali mu owacją.

Od dzisiaj, przez miesiąc, futbol podbije Rosję, a z Rosji podbije cały świat. Cieszmy się największym piłkarskim świętem na Ziemi. Dziękuję prezydentowi Putinowi, dziękuję Moskwie. Spasibo Rossija - powiedział Infantino.

Na otwarcie: boiskowy pogrom!

I w końcu nadszedł moment, na który od miesięcy czekali piłkarscy kibice na całym świecie: na moskiewskiej arenie rozbrzmiały hymny narodowe Arabii Saudyjskiej i Rosji, a po nich: pierwszy gwizdek mistrzostw świata!



Piłkarsko mundial 2018 rozpoczął się od trzęsienia ziemi: Rosjanie rozgromili Saudyjczyków aż 5:0!



