Pierwszy dzień mundialu 2018 za nami: przyniósł pierwsze piłkarskie emocje i… pierwszy skandal! Bohaterem: brytyjski wokalista Robbie Williams, który był gwiazdą ceremonii otwarcia mistrzostw. W pewnym momencie, w trakcie wykonywania hitu "Rock DJ", Williams zmienił nieco tekst, a do kamery pokazał… środkowy palec.

Robbie Williams w czasie ceremonii otwarcia MŚ w Rosji / PETER POWELL / PAP/EPA

Robbie William był postacią numer 1 ceremonii otwarcia rosyjskiego mundialu . Występując przed blisko 80-tysięczną widownią na stadionie Łużniki w Moskwie i milionami ludzi przed telewizorami, Brytyjczyk zaśpiewał swoje wielkie hity: na rozpoczęcie "Let Me Entertain You" i "Feel", później w duecie z rosyjską śpiewaczką operową Aidą Garifulliną utwór "Angels", a na koniec części artystycznej ceremonii: "Rock DJ".

I właśnie w trakcie tego utworu wykonał gest, który internautów na całym świecie rozgrzał do czerwoności.

Piosenkarz - który przed mistrzostwami spotkał się z falą krytyki za to, że zgodził się wystąpić w czasie ceremonii otwarcia, i komentarzami stwierdzającymi, że "sprzedał się" Władimirowi Putinowi - zmienił nieco tekst utworu: zaśpiewał, że "zrobił to za darmo" ("I did this for free"), po czym patrząc w kamerę pokazał środkowy palec...

