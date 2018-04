Odsłonięcie pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010, odsłonięcia kamienia w miejscu, gdzie stanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego, apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim, wieczorny marsz pamięci - to niektóre z punktów oficjalnych obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie.

10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Były szef MON Antoni Macierewicz podczas porannych uroczystości przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.





Antoni Macierewicz przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie /Jakub Kamiński /PAP

Jarosław Kaczyński, marszałek Senatu oraz ministrowie i politycy PiS pojawili się na mszy w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca. Jest tam również były szef MON Antoni Macierewicz.



Po mszy, uczestnicy miesięcznicy z kościoła seminaryjnego przejdą przed Pałac Prezydencki, gdzie złożą kwiaty przed tablicami upamiętniającymi ofiary katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.



Msza w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca jest pierwszym punktem obchodów 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej.



Po południu na Placu Piłsudskiego rozpocznie się uroczystość oficjalna. Na pl. Piłsudskiego zostanie odsłonięty zostanie Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r.



Z kolei przed budynkiem Garnizonu Warszawa, naprzeciwko Placu Piłsudskiego zostanie też wmurowany kamień węgielny pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Według zapowiedzi miałby on zostać odsłonięty jesienią.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek rano na Wawelu uczcił ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Razem z Martą Kaczyńską odwiedził grób pary prezydenckiej w Krypcie Katedry Wawelskiej. Uroczystości pogrzebowe Lecha i Marii Kaczyńskich odbyły się w Krakowie 18 kwietnia 2010 roku. Para prezydencka spoczęła w sarkofagu w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów.



W krypcie znajduje się również tablica ku czci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Na tablicy widnieją: łacińska sentencja "Corpora dormiunt, vigilant animae" (Ciała śpią, dusze czuwają), napis: "Pamięci ofiar katastrofy w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r." oraz nazwiska ofiar katastrofy.



Prezydent Andrzej Duda i Marta Kaczyńska z córkami Ewą i Martyną w drodze do Krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu / Jacek Bednarczyk / PAP

Poranne przygotowania do uroczystości, w miejscu katastrofy samolotu Tu-154M w Smoleńsku

Ósma rocznica katastrofy smoleńskiej / Wojciech Pacewicz / PAP

Wszystko, co dzieje się wokół katastrofy smoleńskiej, bardzo źle wpływa na bliskich ofiar tej tragedii - uważa Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, wdowa po wicemarszałku Sejmu Jerzym Szmajdzińskim. "To jest niekończąca się trauma. Nie mam szansy na zakończenie żałoby" - mówi.



PRZECZYTAJ: Sekuła-Szmajdzińska: Moje państwo nie pozwala mi zakończyć żałoby >>>>





Marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski złożyli wiązanki przed tablicą ku czci posłów i senatorów zmarłych tragicznie w katastrofie smoleńskiej. Kwiaty złożono także przed odsłoniętą w poniedziałek tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także tablicą poświęconą marszałkowi Sejmu III kadencji Macieja Płażyńskiego, który także zginął w katastrofie smoleńskiej. W uroczystości wzięli udział także m.in. wicemarszałkowie Sejmu Beata Mazurek i Ryszard Terlecki.

W katastrofie smoleńskiej zginęło 14 posłów: Maciej Płażyński (niezrz.), Leszek Deptuła (PSL), Grzegorz Dolniak (PO), Grażyna Gęsicka (PiS), Aleksandra Natalli-Świat (PiS), Przemysław Gosiewski (PiS), Arkadiusz Rybicki (PO), wicemarszałek Sejmu Jerzy Szmajdziński (SLD), Jolanta Szymanek-Deresz (SLD), Zbigniew Wassermann (PiS), Izabela Jaruga-Nowacka (SLD), Wiesław Woda (PSL), Sebastian Karpiniuk (PO), Edward Wojtas (PSL), wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra (PiS).

Tragicznie zmarli senatorowie to: wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek (PO), Janina Fetlińska i Stanisław Zając z PiS.

Aleksandr Syriewicz, właściciel działki, na której znajduje się fragment miejsca katastrofy Tu-154M, poinformował, że od 20 kwietnia mają się tam rozpocząć kolejne prace budowlane. W związku z tym przez około dwa tygodnie dostęp do miejsca katastrofy będzie zamknięty - powiedział PAP w rozmowie telefonicznej Syriewicz.

Aleksandr Syriewicz, właściciel działki, na której znajduje się fragment miejsca katastrofy Tu-154M, poinformował, że od 20 kwietnia mają się tam rozpocząć kolejne prace budowlane. W związku z tym przez około dwa tygodnie dostęp do miejsca katastrofy będzie zamknięty - powiedział PAP w rozmowie telefonicznej Syriewicz.

W Smoleńsku i Katyniu odbędą się dziś uroczystości upamiętniające ofiary katastrofy. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.41 (godz. 8.41 w Polsce) od złożenia wieńców i zapalenia zniczy na miejscu katastrofy Tu-154M w Smoleńsku obok lotniska Siewiernyj.

Członkowie delegacji, kierowanej przez ambasadora RP w Rosji Włodzimierza Marciniaka udadzą się następnie do Katynia, gdzie odbędzie się dalsza część uroczystości - na Polskim Cmentarzu Wojennym zostanie odprawiona msza.

Ambasador Marciniak złoży kwiaty i zapali znicze na polskim cmentarzu, a także w rosyjskiej części zespołu memorialnego, gdzie spoczywają sowieckie ofiary represji stalinowskich.

Do wraku Tu-154M w Smoleńsku w dalszym ciągu nie ma dostępu. Namiot z drewna i brezentu, w którym dotąd znajdowały się szczątki samolotu, zastąpiono szczelną blaszaną konstrukcją.

Do wraku Tu-154M w Smoleńsku w dalszym ciągu nie ma dostępu. Namiot z drewna i brezentu, w którym dotąd znajdowały się szczątki samolotu, zastąpiono szczelną blaszaną konstrukcją.

Przy budowie pomnika ofiar tragedii smoleńskiej pracowało kilkuset specjalistów; powstał rekordowo szybko - powiedział PAP kierownik budowy Jacek Brzozowski, tuż przed oficjalną uroczystością odsłonięcia monumentu 10 kwietnia. Pomnik składa się z dwóch części - podziemnej, o głębokości 2 metrów, której wystrój jest bardzo surowy, ubogi, nie zawierający żadnej symboliki. W ziemi jest 96 podświetlonych nisz, które symbolizują ilość ofiar tragedii smoleńskiej". Część nadziemna ma 6 metrów wysokości, kształtem przypomina stożek. Powierzchnia pomnika w rzucie to 14,5 m na 7,5 m.





Rekordowe tempo, kilkuset specjalistów. Tak powstawał pomnik smoleński Przy budowie pomnika ofiar tragedii smoleńskiej pracowało kilkuset specjalistów; powstał rekordowo szybko - powiedział PAP kierownik budowy Jacek Brzozowski, tuż przed oficjalną uroczystością odsłonięcia monumentu 10 kwietnia. czytaj więcej

Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. jest zasłonięty biało-czerwonym płótnem i przepasany taką samą szarfą - informuje reporter RMF FM Mariusz Piekarski. Na szczelnie ogrodzonym Placu Piłsudskiego na razie jest bardzo spokojnie. Służby ochronne sprawdzają to miejsce z psami, dojeżdżają kolejne oddziały policji.

Uroczystości będą trwały do późnego wieczora

Uroczystości państwowe rozpoczną się rano od mszy w intencji ofiar katastrofy, w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu, w której weźmie udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Po mszy o godz. 8.41 odbędzie się apel pamięci przed Pałacem Prezydenckim również z udziałem premiera.

Przed południem prezydent Andrzej Duda w Świątyni Opatrzności Bożej złoży wieńce na grobach: ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, ks. Józefa Jońca, ks. Zdzisława Króla, ks. Andrzeja Kwaśnika, którzy zginęli w katastrofie. O godz. 13.00 prezydent złoży wieńce przed pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Powązkach Wojskowych oraz na grobach ofiar katastrofy.

Premier Morawiecki przed godz. 10 odda hołd i złoży znicze na grobach ofiar katastrofy na Cmentarzu Bródnowskim. Później szef rządu uda się do Świątyni Opatrzności Bożej, gdzie również zapali znicze na grobach ofiar. Przed południem Prezes Rady Ministrów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zapali znicze na grobach ofiar katastrofy oraz przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy.

Na godz. 15.30 zaplanowano odsłonięcie Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, m.in. premier Morawiecki. Pomnik umiejscowiony jest na obszarze zielonym między pl. Piłsudskiego a ul. Królewską. Pomnik odsłonią rodziny ofiar. W ich imieniu przemówienie wygłosi prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Następnie o godz. 16 przed budynkiem Garnizonu Warszawa, naprzeciwko Placu Piłsudskiego, zostanie odsłonięty kamień w miejscu gdzie ma stanąć pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podczas uroczystości zaplanowano wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego oraz prezydenta Andrzeja Dudy. Sam pomnik ma zostać odsłonięty jesienią.

Wieczorem zostanie odprawiona msza św. w bazylice Archikatedralnej, w której weźmie także udział Para Prezydencka oraz Mateusz Morawiecki. Po mszy z Placu Zamkowego wyruszy marsz pamięci. O godz. 20.15 przed Pałacem Prezydenckim przemówienie wygłosi Jarosław Kaczyński. Planowany jest także udział szefa rządu. Zakończenie uroczystości rocznicowych zaplanowano na Placu Piłsudskiego o godz. 21.15.

Uroczystości związane z obchodami 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej będą się odbywały cały dzień. Na pl. Piłsudskiego zaplanowano m.in. blok filmowy, modlitwę maryjną Regina Coeli, Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz koncert.

Uroczystości rocznicowe przygotował też stołeczny ratusz. Odbędą się one rano przy kwaterze smoleńskiej na cmentarzu na Wojskowych Powązkach, gdzie znajduje się pomnik wszystkich ofiar oraz 28 mogił osób, które zginęły w katastrofie.

Podczas uroczystości zostaną odczytane nazwiska wszystkich ofiar katastrofy, odmówiona wspólna modlitwa duchownych trzech wyznań oraz złożone będą kwiaty i zapalone znicze przez delegacje państwowe, samorządowe oraz rodziny. O godz. 8.41 w godzinę katastrofy zostanie odegrany utwór "Cisza".

Ograniczenia w ruchu samochodowym, zmiany w komunikacji miejskiej

Z dużymi utrudnieniami w ruchu muszą radzić sobie dzisiaj mieszkańcy Warszawy. W związku z uroczystościami 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej wiele ulic, placów i parkingów jest wygrodzonych i całkowicie zamkniętych dla ruchu: zarówno samochodowego, jak i pieszego.

W związku z rocznicowymi obchodami w Warszawie wiele ulic, placów i parkingów została wygrodzona i całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego, a także pieszego.

Wygrodzone barierkami są m.in. pl. Zamkowy, Krakowskie Przedmieście od pl. Zamkowego do ul. Królewskiej i pl. marszałka Piłsudskiego, ulica gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza, Ossolińskich. Na wymienionych ulicach obowiązuje zakaz zatrzymywania się.



Dodatkowo całkowite zamknięte dla ruchu są ul. Miodowa od ul. Koziej do ul. Krakowskie Przedmieście oraz ul. Krakowskie Przedmieście od ul. Królewskiej do ul. Świętokrzyskiej.



Ponadto przez cały wtorek zakaz zatrzymywania się obowiązuje m.in. na ulicach: Boleść, Brzozowa, Celna, Jezuicka, Kanonia, Dziekania, Bednarska i na skwerze H.C. Hoovera.

Autobusy linii 102, 105, 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E-2 kursują objazdami.



Z kolei w środę 11 kwietnia przez cały dzień obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania się na parkingach przy ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza(przed budynkiem Dowództwa Garnizony, przed Hotelem Europejskim i wzdłuż pl. marszałka J. Piłsudskiego).



Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu można znaleźć pod adresem www.infoulice.um.warszawa.pl oraz www.facebook.com/infoulice .

