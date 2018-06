Z okazji Dnia Dziecka radio RMF FM z myślą o dzieciach, które 1 czerwca spędzają w szpitalach, przygotowało - tradycyjnie już - audiobooka. W tym roku to „Pan Kuleczka. Marzenia”. Nasi reporterzy przekażą dziś płyty małym pacjentom. Także Wy możecie posłuchać naszej bajki. Audiobook nie trafi do sklepów - udostępniamy go w wersji do pobrania na dysk. Możecie go także posłuchać na specjalnej stacji RMF On.

