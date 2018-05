Z okazji 1 czerwca podobnie jak w poprzednich latach w ramach akcji charytatywnej radio RMF FM przygotowało bajkowy audiobook, który trafi do małych pacjentów szpitali w całej Polsce. Bajka "Pan Kuleczka. Marzenia" nie trafi do sklepów - audiobook udostępnimy na www.rmf24.pl w wersji do pobrania na dysk. Możecie także otrzymać ją na płycie. Wystarczy wziąć udział w nasz w naszej zabawie. 20 wpisów - najciekawszych zdaniem redakcyjnego jury - nagrodzimy audiobookiem.

