Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, Tomasz Oświeciński, Cezary Pazura, Barbara Kurdej-Szatan i Natalia Szroeder - to niezwykła obsada naszego najnowszego audiobooka "Pan Kuleczka. Marzenia". Ten niezwykły prezent od RMF FM dostaną z okazji Dnia Dziecka mali pacjenci, którzy 1 czerwca spędzają w szpitalach.

Obsada naszego audiobooka / RMF FM

Narratorem naszego audiobooka jest Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda. To ona opowiada o przygodach czwórki przyjaciół.

W rolę tytułowego Pana Kuleczki wcielił się Tomasz Oświeciński - znany teraz głównie z ról gangsterów. Tym razem jest miłym, starszym panem, który zajmuje się trójką swoich podopiecznych.

Jednym z nich jest pies Pypeć. W tej roli będziecie mogli usłyszeć aktora Cezarego Pazurę. Kaczka Katastrofa przemówi do Was głosem aktorki Barbary Kurdej-Szatan. A muchą Bzyk-Bzyk jest piosenkarka Natalia Szroeder.

Pan Kuleczka. Marzenia Karolina Bereza, RMF FM

Nasz audiobook "Pan Kuleczka. Marzenia" przekażemy 1 czerwca dzieciom, które swoje święto spędzają w szpitalach. Płyty nie będzie można kupić w sklepach. Na www.rmf24.pl udostępnimy w wersji do pobrania na dysk. Zaprosimy Was też do zabawy, w której będzie można wygrać płyty z naszym słuchowiskiem. Uruchomimy również specjalną stację na RMF On, gdzie będziecie mogli posłuchać niezwykłej opowieści o Panu Kuleczce.

(mpw)