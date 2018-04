"To wszystko zależy od tego, jak wysoko sobie stawiamy poprzeczkę. Naloty miały limitowany charakter - rakiety wystrzelono raptem 3 cele. Z punktu widzenia polityków to na pewno sukces, nie sądzę, żeby to był sukces z punktu widzenia wojskowego planowania" - powiedział w Rozmowie w RMF FM gen. Jarosław Stróżyk, były wiceszef wywiadu NATO, komentując naloty na Syrię, jakie państwa zachodnie przeprowadziły w nocy. Zdaniem wojskowego, naloty były "w dużej mierze" operacją polityczną, a nie militarną, której celem mogła być chęć odstraszenia Syryjczyków, Rosjan przed dalszymi działaniami.

