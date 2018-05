RMF FM ujawnia, jak będzie wyglądało otoczenie Pomnika Katyńskiego w Jersey City po jego przenosinach. Nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski spotkał się z burmistrzem Jersey City Stevenem Fulopem.

Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski i burmistrz Jersey City Steven Fulop / RMF FM

W ocenie Stevena Fulopa, pomnik w nowym otoczeniu będzie wyglądał lepiej niż do tej pory. Wszystkie koszty pokryje miasto i deweloper.



Według planu, nowe otoczenie pomnika będzie stanowił elegancki trawnik - do tej pory był to popękany asfalt. W pobliżu monumentu znajdą się ławki i donice z kwiatami.



Burmistrz Jersey City kolejny raz podkreślił, że chce poprawić relacje z Polską i Polakami.



Tak ma wyglądać otoczenie Pomnika Katyńskiego w Jersey City po przeniesieniu monumentu / materiały prasowe /



(mn)