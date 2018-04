​Jesteśmy solidarni z dziełem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, naród węgierski jest solidarny z narodem polskim - powiedział szef Komisji Spraw Zagranicznych parlamentu węgierskiego Zsolt Nemeth podczas piątkowej uroczystości odsłonięcia pomnika "Memento-Smoleńsk" w Budapeszcie.

Jarosław Kaczyński / ZOLTAN MATHE / PAP/EPA

W uroczystości biorą udział także m.in.: premier Mateusz Morawiecki, premier Węgier Viktor Orban, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Pomnik poświęcony jest także przyjaźni polsko-węgierskiej.

Nemeth podkreślił, że obecni podczas piątkowej uroczystości pamiętają ogromny wstrząs, "jaki przeżyło społeczeństwo węgierskie z powodu tragedii smoleńskiej". Jak dodał, odsłaniany pomnik pokazuje, że "staje się ona częścią dzisiejszego świata, dzisiejszych Węgier".







Oświadczył, że losy Węgier i Polski są nierozerwalnie związane ze sobą i nie jest to tylko piękna tradycja, a dowodem na to są wydarzenia ostatnich ośmiu lat.



Tragedia smoleńska i katyńska są częścią współczesnego świata, pomnik jest obietnicą, że po wyborach będziemy podążać dalej drogą przyjaźni polsko-węgierskiej - oświadczył Nemeth. Niech żyje przyjaźń polsko-węgierska - zakończył.

Jarosław Kaczyński / PAP/EPA

Kaczyński: Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej w Budapeszcie to piękny gest

Pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej to piękny gest, który ma umacniać przyjaźń polsko-węgierską - powiedział w piątek podczas uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej Memento Smoleńsk w Budapeszcie prezes PiS Jarosław Kaczyński.



W uroczystości biorą udział także m.in. premier Mateusz Morawiecki, premier Węgier Viktor Orban i szef Komisji Spraw Zagranicznych parlamentu węgierskiego Zsolt Nemeth.



Kaczyński podkreślił, że przyjaźń polsko-węgierska ma bardzo głębokie korzenie, ale - jak dodał - jeśli przyjaźń między narodami ma dotyczyć nie tylko przeszłości, ale i teraźniejszości musi być umacniana i odnawiana, być przedmiotem działań, przedsięwzięć i "gestów".



Ten pomnik jest niczym innym, jak właśnie takim pięknym gestem, który ma umacniać naszą przyjaźń. Pięknym gestem także dlatego, że ci, którzy go budowali, którzy zainicjowali jego budowę wiedzą, pamiętają o tym, iż tragedia smoleńska wiąże się ściśle z inną tragedią - z tragedią Katynia- mówił prezes PiS.



Ta świadomość, ta wspólna pamięć jest niezwykle ważna, a ten pomnik - jeszcze raz to powtórzę - jest właśnie wyrazem tej wspólnej pamięci, a bez pamięci, bez wspólnej pamięci nie ma jedności narodów, nie ma ich przyjaźni, współpracy, nie ma czegoś trwałego - dodał Kaczyński.

Kaczyński: Dla nas wolność łączy się z nazwiskiem Orbana

Wolność, suwerenność, godność narodu łączy się dla nas z nazwiskiem premiera Węgier Viktora Orbana; chciałbym prosić Węgrów, by ich decyzja w wyborach była decyzją "ku wolności" - mówił prezes PiS.



Prezes PiS, biorący udział w uroczystości odsłonięcia pomnika "Memento-Smoleńsk", powiedział, że za dwa dni w wyborach parlamentarnych Węgrzy "będą decydować o drodze wolności nie tylko w skali Węgier, ale także w skali Europy i świata".



Wolność, suwerenność, godność narodu łączy się dzisiaj na Węgrzech, łączy się także dla nas, Polaków, z nazwiskiem Viktora Orbana - mówił Kaczyński.



Chciałbym prosić, jeśli mi wolno, ale prosić prawem przyjaciół - o to, by ta decyzja, która zapadnie tak niedługo, była decyzją ku wolności, ku wielkości, ale także wielkości Polski, także wielkości Europy - dodał prezes PiS.



Morawiecki: Wierzę, że z Węgier może wyjść bardziej sprawiedliwa Europa

Wierzę, że z Węgier może wyjść lepsza, bardziej sprawiedliwa, bardziej wolna Europa - mówił w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki.



Mogę zaświadczyć o tym, że jak widzę, jak Viktor Orban walczy o tę lepszą Europę, o lepsze Węgry, o przyszłość Europy, to jestem pełen podziwu i wierzę w to, że właśnie z Węgier może wyjść lepsza, bardziej sprawiedliwa, bardziej wolna Europa - powiedział Morawiecki.



Ta droga na pewno nie jest łatwa, ale kiedy popatrzymy wstecz, 10-20 lat temu, to widzimy dzisiaj takie drzewa wolności, takie pomniki wolności, prawdy i sprawiedliwości, jakich nie było, dlatego wierzę w to głęboko, że dzięki Viktorowi Orbanowi, narodowi węgierskiemu i przyjaźni polsko -węgierskiej wywalczymy lepszą Europę - dodał szef polskiego rządu.

