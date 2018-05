​Strzelanina w liceum w amerykańskim Santa Fe. Szkoła została ewakuowana, sprawca został zatrzymany po akcji służb.

Do strzelaniny doszło około godz. 7:30 rano czasu lokalnego. Według relacji jednej z uczennic, napastnik wszedł do klasy podczas lekcji plastyki i zaczął strzelać. Wszyscy zaczęli krzyczeć i uciekać - mówi w rozmowie z mediami. Dodała, że jedna dziewczyna została trafiona w nogę.

Uczniowie zostali ewakuowani na zewnątrz budynku. Większość nie wiedziała, co się dzieje. Po pięciu minutach usłyszeliśmy strzały - mówiła w rozmowie z CNN 14-letnia Angelica Martinez. Dodała, że były to przynajmniej cztery wystrzały.

Inna z uczennic w rozmowie z ABC opowiadała, że zaraz po rozpoczęciu ewakuacji zadzwoniła do mamy, by poinformować ją o strzelaninie. Mamo, tym razem to się dzieje naprawdę - powiedziała jej. W zeszłym tygodniu w szkole przeprowadzono ćwiczenia związane z ewakuacją budynku.

Jak poinformowały służby, napastnik został już zatrzymany. To uczeń szkoły, w której dokonał ataku.

W ataku są ranni, jednak nie wiadomo, ile osób dokładniej ucierpiało. Według rzecznika szpitalu uniwersyteckiego Rayla Reyesa, co najmniej jedna osoba została przetransportowana do ich placówki. Drugą osobę zabrał helikopter medyczny.

Na miejscu wezwano policje, służby specjalne oraz co najmniej osiem karetek pogotowia. Na zdjęciach widać grupy ewakuowanych uczniów.