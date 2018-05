​Amerykańskie służby zidentyfikowały napastnika, który w liceum w teksańskim Santa Fe zabił co najmniej 10 osób, a wiele innych ranił. To 17-letni Dimitrios Pagourtzis, którego media nazywają "zabójcą w prochowcu".

Do ataku doszło około godz. 7:30 w szkole w Santa Fe - niewielkiej miejscowości nieopodal Houston. Uzbrojony napastnik wtargnął do jednej z klas i rozpoczął atak. Zginęło co najmniej 10 osób, a wiele innych zostało rannych. Nastolatek został wkrótce schwytany.

Policja podała, że zatrzymany to 17-letni Dimitrios Pagourtzis, który uczył się w tej szkole. Był uzbrojony w strzelbę, karabin i pistolet, a także miał przy sobie bomby domowej roboty.

Media zauważają, że Pagourtzis był wielkim miłośnikiem broni palnej. W mediach społecznościowych publikował zdjęcia swoich nowych nabytków, takich jak pistolety i noże. Cieszył się także z zakupu koszulki z napisem "Born to Kill" (tłum. urodzony, by zabijać). Miał także kurtkę, na której miał przypinki z symbolami satanizmu, nazizmu i komunizmu.

Koledzy ze szkoły pamiętają Pagourtzisa jako cichego chłopaka, który ciągle chodził w prochowcu. Często z nim rozmawiałem, nie wyglądał na kogoś, kto mógłby tego dokonać - mówi Dustin, który uczęszcza do szkoły w Santa Fe. Podkreślił jednak, że chłopaka nie traktowano dobrze i nie miał wielu przyjaciół. Wydaje mi się, że jedną z jego ofiar był ktoś, kto się nad nim znęcał - dodał.

Nikt nie myślał nawet, że mógłby coś takiego zrobić - mówi Garza, który chodził z Pagourtzisem na zajęcia z wychowania fizycznego. Nigdy jednak z nim nie rozmawiał. On sam z nikim nie rozmawiał - dodał.